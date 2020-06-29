Кузбассовцам обещают жару до +35 градусов

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. В регион придет жара до +35 градусов.

Во вторник, 30 июня, по области ожидается +25…+30 градусов, местами +18…+23. Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туманы.

В среду, 1 июля, ночью прогнозируется +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, правда местами будет прохладней – всего +19…+24. Небольшую прохладу принесет южный ветер, скорость которого будет достигать 9-14 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем вновь пройдут кратковременные дожди и грозы.

В четверг станет еще немного жарче. Ночью столбики термометра покажут +13…+18 градусов, правда в горных районах будет +7…+12. Днем существенно потеплеет – до +28…+33. Ветер сменит направление на восточное, но усиливаться не будет. Днем снова пройдут дожди с грозами.

Пятница, 3 июля, станет самым жарким днем на неделе. В ночное время ожидается +14…+19 градусов, днем – от 30 до 35. Ветер будет слабым и неустойчивым, осадков также не ожидается.