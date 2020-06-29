Волонтеры-студенты спасли тонувших ребенка и женщину

Жаркие выходные едва не обратились трагедией для двух жительниц Кемерова: маленькая девочка и женщина во время купания стали тонуть. Лишь благодаря студентам-волонтерам трагедии удалось избежать.

Двое матросов-спасателей «Кемеровского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей», волонтеры студенческого отряда «Скала» - Анастасия Тихинова и Руслан Хоркашов – несли вахту на одном из мест отдыха у воды.

В какой-то момент Анастасия обратила внимание на ребенка, чье поведение ей показалось странным. 6-летняя девочка играла в воде неподалеку от берега. Для того, чтобы обезопасить дочь, мама надела на нее надувные нарукавники. Девочка же, играя, забрела слишком далеко и потеряла дно. Она запаниковала и начала захлебываться. Как раз в это время подоспела Анастасия. Она вытащила девочку из воды, а потом передала ее матери. Кстати, за несколько лет, что Анастасия является матром-спасателем, она спасла восемь человек.

В этот же день Руслан Хоркашов, также находясь на дежурстве, заметил тонущую женщину. Как оказалось, кемеровчанка отплыла от берега примерно на 50 метров. Однако она не рассчитала силы и стала тонуть. Руслан успел схватить спасательный круг и бросился женщине на помощь. Он подоспел как раз вовремя: у пловчихи совсем не оставалось сил. Молодой человек помог ей добраться до берега.

- Сегодня наградил ребят и поблагодарил их за смелость, неравнодушие, решительность и за то, что они сделали все, чтобы человеческая жизнь была спасена! – отметил на своей странице в Instagram глава города Илья Середюк.