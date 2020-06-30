В Междуреченске построят спорткомплекс с бассейном

К 300-летнему юбилею области, который будет отмечаться в следующем году, в Междуреченске будет построен спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. Он будет располагаться в Западном районе города.

- Сейчас в Междуреченске работает один городской бассейн на три дорожки на базе оздоровительного центра «Солнечный». Он был построен еще в 1987 году. Сегодня бассейн переполнен, его посещают отдыхающие центра, жители города, здесь же работает детская секция плавания. По многочисленным просьбам междуреченцев было решено построить новый спорткомплекс с бассейном, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона добавил, что в спорткомплексе будет создана полноценная школа плавания, что позволит привлечь к водным видам спорта еще больше людей.

Если говорить о структуре будущего спортивного сооружения, то помимо 25-метрового бассейна на восемь дорожек, в нем также будет детский бассейн, универсальный спортзал с местами для зрителей, где можно будет проводить соревнования по борьбе, боксу, игровым видам спорта, а также хореографический, тренажерный и фитнес-залы, кафе.

Благоустроят и прилегающую к комплексу территорию - там создадут сквер Пушкина со спортивными и детскими игровыми площадками.

КОНКРЕТНО

На строительство спорткомплекса будет направлено 807 миллионов рублей, в том числе, 700 миллионов рублей из областного бюджета по госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса на 2014-2024 годы».

ЦИФРА ДНЯ

5000 новых рабочих мест будет создано при реализации проекта строительства в Юрге логистического центра онлайн-ретейлера Wildberries. Компания готова до 2025 года инвестировать в строительство пять миллиардов рублей в случае, если на инвестиционный проект будут распространяться льготы, предусмотренные для резидентов ТОСЭР. Уже было подписано соглашение о намерениях между правительством региона и владельцами компании. Еще один логистический центр крупной торговой сети уже строится в Кемерове.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

За лето в области установят 100 детских площадок-«кораблей»

Новые детские площадки будут имитацией кораблей с парусами, палубой и трюмом. Фото: администрация правительства Кузбасса

Каждый комплекс будет украшен символикой «300 лет Кузбасс».

В Кузбассе за лето планируется установить 100 детских площадок-«кораблей». Каждый комплекс украсит символика «300 лет Кузбасс».

Напомним, что областная акция «100 детских площадок» проводится в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева второй год подряд. В этом году новые игровые городки для детей от шести до 14 лет получит каждая из 34 территорий области.

-Наша задача - организовать отдых детей, создать все условия для их развития, обеспечить безопасность, причем не только в образовательных учреждениях и парках, но и у дома, - сообщил глава региона.

Где будут установлены комплексы

В этом году Кемерово получит в рамках акции восемь детских площадок, по шесть будут установлены в Белове и Мариинском районе, по пять получат Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа, по четыре - Междуреченск, Полысаево и Юрга.

Еще в 10 территориях установят по три площадки, в четырех - по две. По одному «кораблю» доставят еще в 10 территорий Кузбасса.

Как будут выглядеть площадки

Каждый из детских игровых комплексов представляет собой имитацию корабля с парусами, палубой и трюмом, штурвалом, иллюминаторами, подвесными мостиками на цепях, шведской лестницей и горками. Каждый комплекс будет украшен символикой «300 лет Кузбасс».

Что касается их размещения, то оно выбиралось по итогам общественных слушаний, проведенных, в том числе, на сайтах городов и районов.

-Установка оборудования и подготовка оснований игровых площадок будет произведена за счет средств местных бюджетов и спонсорской помощи, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса. - На приобретение комплектов из областного бюджета в 2020 году были выделены 50 миллионов рублей.

Добавим, что по решению Сергея Цивилева акция продолжится в 2021 году. Таким образом, всего за три года в регионе установят 300 новых детских городков.

ФОТОФАКТ

В 2004 году монумент признан архитектурно-историческим символом региона.Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» работы скульптора Эрнста Неизвестного установлен на правом берегу Томи в Кемерове, на Красной горке. Его открытие состоялось 28 августа 2003 года. Место выбрал сам скульптор, специально прилетев в Кузбасс из Нью-Йорка.

Идея создания памятника, посвященного величию и значимости шахтерского труда, существовала давно. Еще в 1969 году Совет Министров РСФСР принял решение о сооружении такого монумента в Кемерове. Но долгое время никто не мог предложить подходящее исполнение, пока за дело не взялся знаменитый скульптор.

«Главный пафос здесь - героика тяжелейшего и опаснейшего труда, который не зря приравнивают к ратному», - так определил главную идею своего произведения Эрнст Неизвестный. Примечательно, что скульптор от гонорара за создание монумента отказался.

В 2004 году монумент признан архитектурно-историческим символом региона. В настоящее время он включен в список памятников монументального искусства регионального значения.