Сергей Цивилев: Празднование 300-летия Кузбасса станет событием всероссийского масштаба

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, как Кузбасс готовится к празднованию своего 300-летия. Глава региона отметил, что оно должно стать событием всероссийского масштаба.

В Салаире прошла стратегическая сессия, на которой были представлены проекты комплексной реновации территорий и создания комфортной городской среды.

- Все муниципалитеты готовятся к 300-летию Кузбасса. Празднование юбилея станет событием всероссийского масштаба. Мы начали подготовку за 1000 дней до юбилейной даты. Прошло уже 618 дней, в регионе стали заметны изменения к лучшему, но впереди у нас еще много важных проектов, - отметил губернатор.

Сергей Цивилев сообщил, что главы городов и районов обсуждают самые интересные и перспективные инициативы, а совместные встречи – это отличная возможность перенять опыт соседних территорий и воплотить в жизнь самые эффективные практики. «Цель всей этой работы — сделать жизнь кузбассовцев комфортнее», - подчеркнул глава региона.

Комплексный подход к благоустройству

Во время сессии глава Кемерова Илья Середюк рассказал о комплексном подходе к модернизации территории в городе и создании новых городских пространств. Так, при создании парка Ангелов по поручению Сергея Цивилева были отремонтированы фасады и дворовые территории многоквартирных домов рядом с парком, заменено уличное освещение. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт проезжей части проспекта Ленина, примыкающих к нему улиц и пешеходных тротуаров, а по региональной программе «Моя новая школа» капитально отремонтировали школу №7, граничащую с парком Ангелов.

Помимо этого, велось благоустройство около нового для города объекта, который имеет федеральное значение. Это Президентское кадетское училище. Рядом с ним были обновлены фасады многоэтажек, отремонтированы дворы, установлены новые детские площадки. Кроме того, по сообщению мэра, построены кольцевая развязка и Московский проспект, благоустроены зоны отдыха, созданы велодорожки, установлено освещение и парковая мебель. Большие работы выполнены по озеленению.

В областном центре продолжается строительство культурного кластера: культурные и образовательные учреждения появятся в двух районах города. Вокруг вновь построенных объектов также будет благоустроена территория.

Жители не остаются в стороне

А в Междуреченске активно заявляют о себе молодежные и общественные объединения. Например, было предложено создать в городе «Экологическую карту» для контроля за состоянием окружающей среды и благоустройством города. На ней будут отражены несанкционированные мусорные свалки. Кроме того, для разумного обращения с отходами реализуются и другие проекты, в их числе – установка разноцветных урн для раздельного сбора мусора.

Свой вклад в улучшение городских пространств вносят и сами жители. Второй год в Междуреченске проводится конкурс по благоустройству дворовых территорий «Битва дворов». В прошлом году в нем участвовали 27 дворов: жители отремонтировали или установили новые беседки и игровые комплексы, высадили клумбы, привели в порядок газоны. Заявки на конкурс этого года подали уже 12 дворов, прием заявок продлится до 15 июля.