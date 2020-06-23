В Прокопьевске впервые за 67 лет отремонтируют детскую школу искусств

Прокопьевская детская школа искусств №10 имени Хачатуряна в скором времени предстанет перед юными кузбассовцами обновленной и современной. В 2021 году планируется завершение масштабного ремонта-реставрации здания.

Здание детской школы искусств в Прокопьевске – уникальное. Его построили еще в 1953 году, и сегодня оно является объектом культурного наследия регионального значения. Однако с самого года постройки оно ни разу не ремонтировалось капитально. Масштабные ремонтно-реставрационные работы начались в 2019 году и продлятся до 2021 года.

Одна из особенностей любимой юными прокопчанами школы искусств - концертный зал с уникальной акустикой и местами для зрителей, расположенными в форме амфитеатра.

- Сегодня в школе занимаются более 500 детей, здание школы – это достояние Кузбасса, объект культурного наследия. Поэтому очень важно провести реконструкцию на самом высоком уровне, отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Мы разделили проект на три этапа: в прошлом году отреставрировали фасад, в этом году ремонтируем концертный зал, а в следующем – остальные помещения. Реставрация должна проходить в строгом соответствии с проектом, прошедшим историко-культурную экспертизу, будут сохранены все изначальные архитектурные элементы. Мы должны сберечь уникальное здание для следующих поколений, – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ремонтные работы идут вовсю. ФОТО: пресс-служба АПК.

Вопросы финансирования

На первом этапе московские специалисты отреставрировали фасад здания, восстановили скульптуры, барельефы и капители колонн. Для того, чтобы здание предстало в первозданной красе, потребовались и серьезные вложения. Так, в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса на ремонт школы искусств направили 46 миллионов рублей. Также работы проводятся за счет госпрограммы «Культура Кузбасса» на 2014-2021 годы, включающей 37,4 миллиона рублей из федерального бюджета, 7,6 миллиона рублей из областного и один миллион рублей из местного.

Продолжается финансирование капитального ремонта уникального здания и в этом году. На ремонт школы из разных источников направлены еще 40 миллионов рублей. Один из источников – 32 миллиона рублей в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Другой источник - госпрограмма «Культура Кузбасса» на 2014 – 2021 годы: из него направлено 6,8 миллиона рублей.

Планы на год

В этом году в школе отремонтируют концертный зал. Специалисты обновят в нем полы, стены и потолок, архитектурные элементы – лепнину с позолотой, заменят покрытие сцены, отреставрируют скульптуры, стулья и люстры.

- В ходе реставрации зала будут сохранены все инженерные решения, благодаря которым достигается высокое качество уникальной акустики зала, в котором выступали Арам Хачатурян, Дмитрий Кабалевский, Тихон Хренников и многие другие выдающиеся музыканты XX века, – отметил директор школы искусств Алексей Мясоедов.

Также в 2020 году будут утеплять черджачные перекрытия и ремонтировать подвальные помещения. А в 2021 году ремонт переместится во внутренние помещения школы искусств. Работы будут финансироваться из областного и федерального бюджетов – по 10,2 миллиона рублей и 49,8 миллиона рублей соответственно.

Кстати, несмотря на то, что в здании идет ремонт, учебный процесс продолжается А в 2020 году школа признана лучшим учреждением муниципального образования на региональном конкурсе «Бренд Кузбасса».