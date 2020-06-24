В Анжеро-Судженске начался ремонт стелы в честь 50-летия присвоения ему статус города

Место с особым значением

В Анжеро-Судженске ремонт стелы в честь 50-летия присвоения ему статуса города дал старт преображению к двум юбилеям. В июле следующего года область будет отмечать своей 300-летие, а сам город – 90 лет.

На обновление знаковой для города общественной зоны, проводимой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда, из разных бюджетов будет направлено 2.7 миллиона рублей.

С учетом пожеланий горожан будет выполнена замена плитки перед стелой, расположенной на улице Гагарина, отремонтированы лестницы и тротуары на спуске к улице Гагарина, а также оборудованы ограждение, поручни и пандус. Для создания комфортной атмосферы будет установлена навесная клумба и новые скамейки.

Отметим, что последний раз площадь ремонтировалась в 2007 году, когда город принимал у себя главный областной праздник – День шахтера. Благоустройство этой территории станет стартовым этапом подготовки города к предстоящему в июле 2021 года 300-летию Кузбасса и 90-летию города.

Отремонтированные дворы - жителям

Напомним, что еще зимой стало известно о том, что в 2002 году в Анжеро-Судженске будет отремонтировано две общественные зоны и 10 дворов.

На эти цели федеральным и областным бюджетами в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также и средств города будет направлено порядка 28 миллионов рублей.

Помимо зоны у стелы, акцент будет сделан на благоустройстве площади развлекательно-культурного центра «Сибирский». На станет полноценным полем для занятий спортом, воркаутом, игровой площадкой для детей.

Что касается дворовых территорий, то они выбраны общественной комиссией из 41 поданной заявки. В список вошли дворы многоэтажных домов по улицам Имени 50-летия Октября, 6, 7, Лизы Чайкиной, 50, Челинской, 13, Шахтерской, 16-18, Кадровой, 16, Победы, 2, Ушакова, 6, 9, проезду Октябрьскому, 2. Остальная 31 заявка будет поставлена в резерв. Дворы включат в программу ремонта при экономии на уже запланированных работах или дополнительном финансировании.

Общая стоимость ремонта каждого двора колеблется от 500 тысяч рублей до 3,5 миллиона рублей. Во всех территориях в течение лета будут отремонтированы линии наружного освещения, уложен бордюрный камень, отремонтировано асфальтобетонное покрытие, установлены скамейки и урны. А жители домов по собственной инициативе могут принять участие в озеленении, высадить деревья и кустарник, разбить цветники и клумбы.

КСТАТИ

Площадь и сама стела имеют для города большую историческую ценность. Она находится на том самом месте, где в 1898 году были заложены Анжерские каменноугольные копи, которые, по сути, дали жизнь городу. Здесь была начата промышленная разработка запасов Кузнецкой котловины, отсюда пошел большой уголь Кузбасса.

Стела подчеркивает принадлежность Анжеро-Судженска к числу шахтерских городов. А установленная на ней табличка напоминает, что статус города быстро растущему рабочему поселку был присвоен 3 июля 1931 года. Памятный знак в честь этого события установлен в год празднования полувекового юбилея города - 3 июля 1981 года.