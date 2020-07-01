Почти 90 процентов кузбассовцев проголосовали по поправкам в Конституцию

1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сделать же свой выбор жители региона могли с 25 июня. За это время участие в голосовании при 87,49 процентов.

В Кузбассе завершилось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки работали с 25 июля – в течение целой недели. И вот в 20.00 1 июля все 1699 участков закрылись и начался подсчет голосов.

Первые итоги – промежуточные – по явке жителей региона на избирательные участки. На 18.00 участие в голосовании приняли 87,49 процента кузбассовцев. При этом 76,12 процента из них отдали свои голоса еще до основного дня голосования. Активнее всего голосовали в Прокопьевском муниципальном округе – здесь участие в голосовании приняли 94,21процента жителей. На втором месте – Таштагольский муниципальный район, где проголосовали 93,41 процента жителей. Замыкает тройку лидеров Беловский городской округ с показателем 91,97процента. Антилидером голосования стал Центральный район Новокузнецка: на 18.00 здесь проголосовали лишь 78,93 процента жителей.

- На явку повлияла, прежде всего, возможность выбирать удобное время для голосования. Каждый мог проголосовать в любой день в течение недели и даже выбрать на портале «Госуслуги» самый удобный участок — например, рядом с работой. Это и обеспечило высокую явку, - отметила Елена Морозова, научный руководитель социологического регионального центра при Кузбасском региональном университете развития профессионального образования.

Елена Морозова заметила, что часто люди не голосуют из-за плохого самочувствия, работы, домашних дел. И именно возможность выбрать в течение недели день и исполнить гражданский обеспечила не только высокую явку, но и безопасность на участках в условиях коронавирусной инфекции.

По данным Избирательной комиссии Кузбасса, голосование прошло в штатном режиме. Нарушений, способных повлиять на итог голосования, не выявлено. Сейчас члены участковых избирательных комиссий под контролем наблюдателей ведут подсчет бюллетеней. Далее результаты голосования каждая комиссия должна внести в протоколы, следом данные поступают в государственную автоматизированную систему «Выборы».