День шахтера 2020 в Кузбассе: где пройдет и как будем праздновать

В конце августа мы будем отмечать День шахтера 2020 в Кузбассе. Рассказываем, где он пройдет и как будет праздноваться.

По традиции, с 2001 года столицей празднования областного Дня шахтера становится один из городов. В 2020 году принимать у себя главный праздник Кузбасса будет Белово. Кстати, гостей со всего региона город уже принимал в 2003 году.

Отмечать праздник будут и другие территории области, но – если позволит эпидемиологическая ситуация. Сейчас во всех территориях проводятся программы про благоустройству, строительству новых культурных, спортивных, социальных объектов - это своеобразный подарок для всех жителей региона.

2 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел очередную отчетную пресс-конференцию «600 дней. Кузбасс после коронавируса», на которой сообщил, что формат празднования Дня шахтера-2020 будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Сейчас делать какие-либо прогнозы пока сложно.