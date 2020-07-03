РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов

Россельхозбанк подготовил для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, рекомендации по составлению внешнеторгового контракта. Они могут быть использованы при заключении сделок с иностранными организациями для минимизации рисков и достижения наиболее благоприятных договоренностей с контрагентами.

Помимо условий и структуры сделки, рекомендации РСХБ охватывают выбор наиболее эффективного для конкретного контракта базиса поставки согласно Incoterms® Международной торговой палаты (ICC), информацию о способах перевозки товаров и применении банковских гарантий. Кроме того, Банк готов консультировать экспортеров по особенностям применения различных форм и инструментов расчетов, в том числе документарного аккредитива и документарного инкассо.

Кирилл Лёвин, Первый заместитель Председателя Правления РСХБ, прокомментировал: «Банком накоплен значительный опыт работы в области обслуживания международных торговых сделок и расчетов участников внешнеэкономической деятельности. Прежде всего, отмечу уникальность наших рекомендаций. Все они основаны на личном опыте специалистов РСХБ и проверены, что называется, в деле. Задача Банка заключается не просто в сопровождении сделки — мы формируем у клиентов правильное представление обо всех нюансах контракта перед его заключением с иностранным партнером».

С рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте Банка, пройдя по ссылке. РСХБ активно участвует во внешнеэкономической деятельности своих клиентов и готов предоставлять услуги по организации финансирования и расчетов по контрактам своих клиентов с использованием различных инструментов, включая аккредитивы и гарантии.

С 2019 года в Россельхозбанке действует Центр компетенций по обслуживанию ВЭД. Специалисты Центра бесплатно консультируют по вопросам ВЭД и готовы помочь в индивидуальной подготовке внешнеторгового контракта с учетом всех параметров готовящейся сделки.

С начала текущего года Россельхозбанк выдал экспортно ориентированным компаниям АПК кредитных средств в размере 148,4 миллиарда рублей, что превышает показатель прошлого года на 72 процента. На 1 июня 2020 года РСХБ обслуживает более 1200 экспортно ориентированных компаний, а кредитный портфель РСХБ организаций-экспортеров АПК достиг 291,3 миллиарда рублей.

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