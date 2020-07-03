2020-07-03T16:20:28+03:00
Общество

День города в Новокузнецке 2020: программа мероприятий

Рассказываем, какая программа мероприятий ждет новокузнечан на День города 2020
Мария КОЛОСОВА
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День города в Новокузнецке 2020: программа мероприятийДень города в Новокузнецке 2020: программа мероприятийФото: Екатерина РОМАНОВА
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Опубликована программа праздничных мероприятий на День города 2020 в Новокузнецке. Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть.

4 июля Новокузнецк отметит свое 402-летие. По этому случаю подготовлены как уличные мероприятия, так и события в режиме онлайн.

Моя крепость

Накануне праздника в рамках челленджа «Храним историю» новокузнечане в своих аккаунтах размещают фотографии, сделанные на территории «Кузнецкой крепости» в разные годы

А 4 и 5 июля в рамках арт-проекта #МояКрепость каждый горожанин сможет стать участником выставки под открытым небом, пополнив выставочное арт-пространство летней галереи: для этого необходимо принести оформленные фото, сделанные Кузнецкой крепости, самые яркие будут отобраны для участия в экспозиции.

Для любителей истории

Участники интернет-акции от Центра культуры и театрального искусства «Угадай достопримечательность Новокузнецка» уже сейчас могут делиться своими фотографиями с изображением любимой достопримечательности, либо угадывать объекты (или их части) культурного значения Новокузнецка.

Также для любителей истории подготовлена обширная программа: цикл видеолекций, репортажей и даже квестов. Например, цикл видеороликов об истории города «Град Кузнецкий» познакомит новокузнечан с отрывками из «Кузнецкой летописи» Ивана Семеновича Конюхова. Репортажи «Художники Новокузнецка» расскажут о творцах нашего замечательного города. А онлайн-квест «Провинция Достоевского» пригласит проверить знания произведений великого писателя.

4 июля порадует новокузнечан культурными событиями в лучших традициях этого дня. На онлайн-площадках горожан ждут поздравления от творческих коллективов города, музыкальные репортажи и поэтические онлайн-акции, к которым может присоединиться каждый желающий. Кроме того, именно 4 июля выйдет специальный выпуск авторской программы кинотеатра «Октябрь» «В кино!», который будет посвящен документальному кино Новокузнецка. А самые пытливые жители узнают о легендах города из онлайн-проекта «Легенды Кузнецкой крепости» – на этот раз выпуск будет посвящен подземным ходам.

Куда сходить с семьей и друзьями

-С 10.00 до 16.00 у Новокузнецкого художественного музея развернется ярмарка-выставка мастеров ДПИ. Здесь можно будет не только приобрести арт-подарки, но и поучиться творчеству у признанных мастеров.

-С 12.00 до 16.00 музеи Новокузнецка откроют свои двери для демонстрации межмузейного выставочного проекта «Мой город: музейный ракурс». В течение дня экскурсоводы будут рассказывать об истории города, выдающихся людях и важных событиях.

Время открытия выставок:

12.00 – Новокузнецкий краеведческий музей (проспект Пионерский, 24)

13.00 – «Кузнецкая крепость» (проспект Кузнецкстроевский, 1)

14.00 – Литературно-мемориальный музей имени Достоевского (улицаДостоевского, 29)

15.00 – НХМ (улица Кирова, 62)

-С 13.00 до 16.00 на аллее у Центральной городской библиотеки имени Гоголя (улица Спартака, 11) пройдет ежегодный VII литературно-краеведческий фестиваль «Кузнецку посвящается…». Никого не оставят равнодушными выступления творческих объединений Гоголевки, а винтажная выставка старых пластинок и патефона вдохновит ценителей музыки.

Помимо этого для всех любителей творчества пройдут мастер-классы по изготовлению бумажных голубей, ловцов снов и оригами. А для детей будет работать многофункциональная детская площадка «Здоровое поколение» с мастер-классами, подвижными и настольными играми.

-В 14.00 Дом творческих Союзов приглашает на свою уютную веранду, где артисты Новокузнецкого камерного хора, солисты эстрадной студии «Живой звук» и арт-группа «Музыкальное кафе» подарят концерт «Тебе поем, любимый город!».

-С 18.00 до 21.00 всех новокузнечан ждет программа фестиваля «Гуляй, город-сад!». Концерты пройдут в каждом районе города в формате обмена – жители смогут познакомиться с творческими коллективами из других районов. Площадки превратятся в квинтэссенцию искусств, где жители встретят и художников-портретистов, и арт-гуру, которые научат желающих проявлять свои таланты и создавать красоту своими руками.

Площадки:

- Центральный район – Арт-Сквер, сквер Ермакова;

- Кузнецкий район – Сад алюминщиков;

- Куйбышевский район – парк ДК им. Дзержинского;

- Новоильинский район – парковая зона площади мероприятий Новоильинского района;

- Заводской район – Сад Металлургов;

- Орджоникидзевский район – площадь ДК им. Маяковского.

В Арт-сквере с 18.00 будут проходить развивающие игры для детей с ограниченными возможностями здоровья (песочные столы, аквагрим. соревнования по игре в бочу, лазертаг, выставка постеров «Сила духа»).

А в сквере Ермакова в 12.00 состоится мастер-класс для детей и молодежи по граффити, в 15.00 национальные коллективы подарят жителям концерт, а с 18.00 до 21.00 пройдет фестиваль брейк-данса, также вечером будет работать фотозона с байкерами.

-С 21.00 до 24.00 состоится онлайн-концерт, который горожане смогут увидеть в социальных сетях, а также на мультимедийных экранах города. В нем примут участие новокузнецкие рок и кавер-группы, любимые артисты в прямом эфире поздравят всех с Днем города и подарят свое творчество. В качестве особого сюрприза – онлайн-розыгрыш подарков от спонсора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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