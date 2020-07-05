Кузбассовцев предупреждают о граде и ливнях

Синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на понедельник, 6 июля. В этот день на территории региона ожидаются такие природные явления, как грозы, ливни и даже град.

В первый рабочий день нас навестит западный ветер с переходом на северный. Его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду, в некоторых районах 17 метром в секунду. Днем будет жарко и душно - потеплеет до +24, +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13, +18 градусов. Ночью и утром могут быть туманы.

В самом Кемерове направление ветра будет таким же, как и на территории области. В городе максимальная отметка столбика термометра будет примерно +27 градусов. В этот день нас ожидают переменная облачность, кратковременный дождь, гроза и град. Поэтому не забудьте прихватить с собой в дорогу зонтик.

Также синоптики предупредили о том, что сохраняется пожароопасная ситуация. Наиболее тревожной она будет в Крапивинском районе - четвертого класса, а в Ленинск-Кузнецком районе пожароопасность достигнет пятого класса. Кузбассовцев просят отнестись к этому с особой внимательностью.