Женя Искандарова: «Я знаю себя, поэтому не удивилась победе!»

Кемеровчанка Женя Искандарова стала победительницей проекта «Остров героев» на ТНТ, в котором 8 блогеров выживали на необитаемом острове без еды, воды и гаджетов. Верила ли Женя в свою победу, что для нее было самым сложным на проекте, и кто ее поддерживал? Об этом она рассказала в интервью.

- Ожидала ли ты сама, что одержишь победу? Многие участники скептически к тебе относились...

- Конечно, они же меня не знают! А я себя знаю, поэтому я не удивилась победе, ровно, как я бы не удивилась победе других ребят. Каждый из них по-своему сильный человек. Не просто так они добились определенных успехов в жизни.

- Одним из самых запоминающихся моментов шоу стала история, как ты без раздумий согласилась отрубить голову пойманной птице. Откуда такие навыки? Или это было такое спонтанное решение, потому что очень хотелось есть?

Для Жени Искандаровой победа в проекте не стала неожиданной. Фото: ТНТ

- Это птица, ее поймали не просто так. Ее нужно было убить, чтобы животное не мучилось. Для меня это не составляет никакой проблемы. Кто-то все равно ее убьет, и мы получим свои калории. Почему не я? Если поставили вопрос ребром. До этого я подобным не занималась. Но считаю, что в этом нет ничего страшного, мы все едим мясо. Если кто-то топит за то, что нельзя никого убивать, не ешь мясо. А там такая слабость все-таки… Я пока не поем — ни на что не способна.

- Как ты думаешь, вы действительно сдружились с девочками на острове или ваша троица была исключительно ради женской коалиции?

- Я не знаю про коалиции. Вообще, на мое решение практически невозможно повлиять. Я с детства делала все наперекор. Я всегда голосовала против человека только потому, что сама решила проголосовать против него. Дружба для меня это очень сильное слово, у меня много друзей, проверенных временем. А с девочками мы состоим в приятельских отношениях, хотя возможно позже мы действительно сможем назвать себя подругами. Шесть дней, которые мы провели на острове, слишком мало для того, чтобы узнать человека.

- Вообще, кто был твоим явным конкурентом? С кем сдружились особенно и общаетесь ли после шоу?

- Мой главный конкурент — это я сама. Я ни с кем не соперничала. Человек, которому я в чем-то по-хорошему могу позавидовать, это Тамара. В плане жизненной позиции, отношения ко всему. Это даже приятное соперничество. Она замечательная.

- Какой момент был на острове самым ярким, а какой самым трудным?

- Самым сложным для меня было доплыть до берега в самом начале шоу, самым ярким, пожалуй, стал момент, когда я стояла в океане и смотрела на протяжении нескольких часов на красоту природы, которая меня окружает, стараясь запечатлеть её в своей памяти. Получилось!

Женя Искандарова рассказала, трудно ли было приянть решение в одном из самых запоминающихся эпизодов проекта. Фото: ТНТ

- Ты смотрела эфиры на ТНТ? Как твои знакомые и семья реагировали на происходящее там и на твое участие?

- Я смотрела, и семья смотрела. Папа писал мне, какая я молодец, и какие «редиски» все те, кто говорил про меня что-то, что ему не нравилось. Это так мило! Все болели за меня и очень переживали, если что-то не получалось. Подружка сказала: «Я вообще не переживала за тебя, когда вы с Маркони потерялись». Я спросила: «Почему?». - «Потому что вот ты сейчас передо мной стоишь, всё нормально с тобой»!

- Если бы тебе предложили сейчас принять участие в этом шоу еще раз, что бы ты поменяла? (взяла какие-то вещи, поменяла бы тактику и тд)

- Я бы взяла с собой гамак, потому что теперь я знаю, что спальное место должно быть на возвышенности, испытала это на собственной обкусанной песчаными блохами шкуре. А тактики у меня не было, и скорее всего это осталось бы неизменным.

- Какие качества тебе особенно "пригодились" на острове?

- Выносливость. Выдержка. Неконфликтность. Самостоятельность. И ещё куча всего!

За Женю Искандарову болела вся семья. Фото: ТНТ

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