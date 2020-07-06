На неделе в Кузбассе будет тепло и дождливо

То кратковременные дожди, то жара, то приятная прохлада, то грозы и туманы – такая погода ожидает кузбассовцев на наступившей неделе.

Второй летний месяц начался с дождей, града и жары. Вот и в ночь на вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и ливни, утром – туман. Столбики термометров будут держаться в пределах отметок +12…+17 градусов. Однако уже днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Северо-западный ветер при порывах будет усиливаться до 14 метров в секунду. Также ожидаются ливни, грозы и град.

Ночь на среду, 8 июля, будет на пару градусов прохладнее. А вот дневная температура останется в прежних пределах. Северо-западный ветер сохранит свой порывистый характер. Также местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы с ливнями и градом, утром – туман.

Температура воздуха в ночь на 9 июля будет такой же, как и в предыдущую ночь. А вот днем столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов тепла. Ветер сменит направление на западное, но по-прежнему будет порывистым. Ночью вероятность осадков невелика, а вот днем прогремят грозы, местами пойдут кратковременные дожди.

В ночь на пятницу, 10 июля, синоптики прогнозируют +12…+17 градусов. Ветер вновь сменит направление на юго-западное с переходом на северо-западное, и его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Ожидаются ливневые дожди и грозы. Днем воздух на территории Кузбасса прогреется лишь до +20…+25 градусов.