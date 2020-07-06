2020-07-06T11:37:57+03:00
Общество

На неделе в Кузбассе будет тепло и дождливо

Возможны ливни и град
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
На неделе в Кузбассе будет тепло и дождливоНа неделе в Кузбассе будет тепло и дождливоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

То кратковременные дожди, то жара, то приятная прохлада, то грозы и туманы – такая погода ожидает кузбассовцев на наступившей неделе.

Второй летний месяц начался с дождей, града и жары. Вот и в ночь на вторник, 7 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и ливни, утром – туман. Столбики термометров будут держаться в пределах отметок +12…+17 градусов. Однако уже днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Северо-западный ветер при порывах будет усиливаться до 14 метров в секунду. Также ожидаются ливни, грозы и град.

Ночь на среду, 8 июля, будет на пару градусов прохладнее. А вот дневная температура останется в прежних пределах. Северо-западный ветер сохранит свой порывистый характер. Также местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы с ливнями и градом, утром – туман.

Температура воздуха в ночь на 9 июля будет такой же, как и в предыдущую ночь. А вот днем столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов тепла. Ветер сменит направление на западное, но по-прежнему будет порывистым. Ночью вероятность осадков невелика, а вот днем прогремят грозы, местами пойдут кратковременные дожди.

В ночь на пятницу, 10 июля, синоптики прогнозируют +12…+17 градусов. Ветер вновь сменит направление на юго-западное с переходом на северо-западное, и его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Ожидаются ливневые дожди и грозы. Днем воздух на территории Кузбасса прогреется лишь до +20…+25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Убивший жену кузбассовец отделался штрафом в 1000 рублей
Из-за удара молнии загорелся жилой дом в Кузбассе
Табличек не было: в Следкоме прокомментировали гибель 13-летней девочки в Томи в Кузбассе
Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Кузбассе
Пастух с конем погибли от удара молнии в Кузбассе
Кемеровчане остались без горячей воды на две недели
Кемеровчанка отдала долг в 174 тысячи рублей вместо своего мужа
Где больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июля
67 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки
«Оттащили с края«: во время грозы кемеровчане ходили по краю крыши
Где в Кузбассе выпал самый крупный град вечером 5 июля
У кузбасских выпускников начался ЕГЭ по русскому языку
Неизвестные сожгли жилой дом в Кузбассе
Замгубернатора Кузбасса проехал в кемеровской маршрутке
Город в свете молний: кемеровчане делятся видео ночной грозы
В Кемерове погибли три человека в аварии, в том числе ребенок
Кемерово засыпало градом
В свой день рождения утонул 18-летний кузбассовец
В Кемерове в аварии погиб 17-летний подросток
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Кузбассе
В Кемерове машина насмерть сбила пешехода
Более 20 вертолетных площадок построят в Кузбассе
В Кузбассе утонула 13-летняя школьница
Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе
Где в Кузбассе выявлено 74 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе появилось 74 новых заболевших коронавирусом
Двенадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
В кузбасском городе случилась смертельная авария
В Кемерове спасают птицу, упавшую в бочку с машинным маслом