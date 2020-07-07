К 300-летию Кузбасса в Новокузнецке реконструируют стадион «Регби»

В 2021 году в Новокузнецке после плановой реконструкции откроется стадион «Регби». Модернизация спортивного объекта пройдет в рамках областной программы «Жилищная и социальная инфраструктура», сообщил губернатор Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Новокузнецк.

Достойные условия для спортсменов

Накануне Дня города новокузнецкий регбийный клуб «Металлург» одолел в домашнем матче столичный ЦСКА со счетом 27:9. Для новокузнечан эта победа стала третьей с начала сезона в чемпионате России.

Сергей Цивилев в субботу, 4 июля, встретился с игроками и тренерами клуба. Он подчеркнул, что Кузбасс гордится своими спортсменами, а сам регион можно считать одной из спортивных столиц Сибири.

- Спортсмены, которые создают престиж Кузбасса, достойны тренироваться в самых лучших условиях. Уже идет проектирование модернизации стадиона. За основу взяли другие подобные объекты в Сибири, но мы сделаем лучше, по высоким кузбасским стандартам. В юбилейном для всего Кузбасса 2021 году вы сможете проводить матчи и тренировки на новом стадионе. Уверен, на новом поле вы подарите Новокузнецку и всему Кузбассу не одну победу, - отметил в ходе встречи Сергей Цивилев.

Отметим, что новокузнецкий «Металлург» основан в 1967 году и является одним из старейших регбийных клубов Сибири.

Городу - комфортные дворы

В ходе поездки Сергей Цивилев также проверил ход реконструкции городских дворов по улице Покрышкина № 8, 10, 12, 14, которые ремонтируются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Во дворах уложили новый асфальт, установили детские площадки, привели в порядок отмостки. Пока благоустройство не закончено, еще предстоит оборудовать на дворовых территориях парковки. Проект дальнейшего благоустройства дворов жители обсудят с городскими властями в ближайшее время.

Всего в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в Кузбассе отремонтируют 308 дворов и 58 общественных территорий. В 50 дворах и на 11 общественных пространствах работы уже завершены.

ТРАНСПОРТ

Новая партия трамваев доставлена в Новокузнецк

В распоряжение города поступили четыре единицы транспорта.

В Новокузнецк поступили еще четыре трамвая лимитированной кузбасской серии. Они прибыли как раз к Дню города.

Два односекционных трамвая модели 71-623 «Новокузнецк» поступили в день празднования 402-летия города, в субботу, 4 июля. Еще два таких же трамвая были доставлены несколькими днями ранее, еще три - месяц назад. До конца года город получит также два двухсекционных трамвая модели «Кузбасс».

Два трамвая поступили в Новокузнецк в День города. Фото: пресс-служба АПК

- Новокузнецк, как южная столица Кузбасса, должен быть комфортным, удобным для жизни, и мы над этим системно работаем. Новые трамваи улучшат экологическую ситуацию в городе, они красивые, удобные. На таком транспорте приятно ездить. В этом году Новокузнецк получит девять новых трамваев кузбасской серии - таких крупных поставок не было уже 10 лет, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость новых трамваев - более 378 миллионов рублей, эти деньги направлены из областного и муниципального бюджетов.

КОНКРЕТНО

Платформа для коляски и кондиционер

Удобство новых трамваев горожане уже оценили. Так, вагоны модели 71-623 «Новокузнецк» отличаются бесшумностью, плавностью хода и торможения. Для слабовидящих и слабослышащих людей установлена специальная система «Говорящий город», а также платформы, которые позволяют с комфортом закатить коляску.

В салоне трамваев есть USB-зарядки для электроники, кондиционеры, мультимедиасистемы, установлены мощные отопители. А встроенный мультимедиакомплекс оборудован функцией подсчета пассажиров и информационной системой безопасности для обмена данными со службами ГО и ЧС.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Для санавиации построят 22 вертолетные площадки

В Кузбассе началась подготовка к строительству.

Сейчас в городах Кузбасса началось обустройство подъездных путей и другой необходимой инфраструктуры для создания вертолетных площадок. Это позволит региону претендовать на участие в федеральном проекте «Развитие санитарной авиации» нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году. В случае успеха область получит необходимое финансирование из федерального центра, а также два вертолета среднего класса «Ансат» с медицинскими модулями, которые могут эвакуировать самых тяжелых пациентов из любой точки области.

С появлением вертолетных площадок в регионе повысится доступность и качество первичной медицинской помощи жителям отдаленных и малонаселенных территорий.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, сегодня в регионе внедряются современные подходы и технологии, призванные сделать медицину доступней на всех уровнях - от первичного звена до высокотехнологичных операций. Для этого закупается оборудование, обновляются и строятся корпуса больниц, открываются ФАП.

- Развитие санавиации - это отдельное важное направление работы. В Кузбассе сейчас действуют всего четыре вертолетные площадки: в Таштаголе, на Танае, в Междуреченске и Кемерове. Нашему региону с его широкой географией, отдаленными и труднодоступными поселками этого недостаточно. Приняли решение подготовить инфраструктуру под еще 22 вертолетные площадки, намерены участвовать в нацпроекте, - сообщил губернатор.

Три вертолетные площадки, на которых в том числе будут возможны ночные взлеты и посадки, планируется обустроить при Кемеровском областном кардиодиспансере, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и новокузнецкой городской больнице № 1. При районных больницах будет создано еще 19 площадок. Инфраструктуру для их строительства планируется подготовить к 1 октября.

ПОДРОБНОСТИ

Вместе с подготовкой к строительству вертолетных площадок в регионе формируются бригады медиков, которые будут эвакуировать пациентов по воздуху. Шесть специалистов Кемеровского центра медицины катастроф уже прошли обучение по специальности «врач, фельдшер авиамедицинской бригады» на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в Москве. Еще 10 человек пройдут такую подготовку осенью.