2020-07-07T10:22:51+03:00
Коронавирус Covid-19

У главы минздрава Кузбасса и его подчиненных обнаружили коронавирус

Михаил Малин призвал жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью
Екатерина РОМАНОВА
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У главы минздрава Кузбасса и его подчиненных обнаружили коронавирус. ФОТО: официальный сайт министерства здравоохранения КузбассаУ главы минздрава Кузбасса и его подчиненных обнаружили коронавирус. ФОТО: официальный сайт министерства здравоохранения Кузбасса
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Коронавирус пробрался в администрацию правительства Кузбасса. У министра здравоохранения региона Михаила Малина и нескольких его подчиненных обнаружили это заболевание.

Все сотрудники минздрава постоянно контактируют с работниками медицинских организаций, посещают больницы региона и находятся в зоне риска заражения COVID-19. Еще на прошлой неделе в министерстве выявили предположительный источник заражения, и сразу же часть сотрудников ушла на карантин. Среди них был и руководитель министерства - Михаил Малин. Позже у него и еще троих сотрудников тесты на коронавирус оказались положительными.

- Коронавирус, к сожалению, распространен по всему региону. Случаи заболевания продолжают регистрироваться, - подчеркнул министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. - Призываю всех кузбассовцев соблюдать меры профилактики, носить маски, не забывать мыть и обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию, поскольку коронавирусная инфекция обладает высокой степенью инфицирования.

Сейчас все сотрудники, у которых выявлено заболевание, изолированы, получают необходимое лечение, также определен их круг общения. Часть сотрудников министерства работает удаленно, часть - те, кто не контактировал с заболевшими, - в штатном режиме на своих рабочих местах.

- Медицинские работники Кузбасса ежедневно сталкиваются с риском заражения новой коронавирусной инфекцией, трудятся в непростых условиях и готовы жертвовать собой ради спасения других. Спасибо врачам, медицинским сестрам и всем работникам здравоохранения области за самоотверженность и высокую ответственность в борьбе с распространением COVID-19,- подчеркнул Михаил Малин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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