Элегантность и комфорт нового Renault KAPTUR

Новый Renault KAPTUR – это возможность всегда быть в центре внимания. Элегантный, динамичный, комфортный и идеально подходящий для российских условий – все это отличает новый кроссовер. А побывать на его презентации кемеровчане смогли даже во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса – виртуально. Впрочем, сейчас можно отправиться уже на настоящее «свидание» с автомобилем и лично убедиться, что он великолепен.

Яркий

Первое, что замечает каждый автовладелец – стильный дизайн автомобиля. Его элегантные линии идеально сочетаются с динамичными линиями кузова, а детали – например, радиаторная решетка с хромированными элементами и колесные диски с алмазной шлифовкой – придают автомобилю особый шарм. Головная и задняя оптика, дневные ходовые огни, повторители сигнала поворота и противотуманные фары не только дополняют стильный образ автомобиля, но и делаю его заметным в любое время суток.

Индивидуальность владельца нового кроссовера может быть подчеркнута цветом автомобиля – он может иметь один из 24 вариантов окраски кузова! Согласитесь – есть из чего выбрать!

Легким движением руки

Простота и легкость в управлении – еще одна особенность автомобиля. Новый двигатель ТСе 150 с турбонаддувом подарит отличную динамику, а электроусилитель рулевого управления и интеллектуальная система полного привода раскроют потенциал автомобиля как в городе, так и за его пределами. Уверенность в любых дорожных условиях – вот за что ценят Renault!

Отметим еще несколько важных моментов: инновационный двигатель и трансмиссия прошли строгие испытания и продемонстрировали надежность.

Полноприводный кроссовер Renault KAPTUR идеально подходит для российских дорог. Фото: Андрей НЕСТЕРОВ

Безопасный

Особый акцент создатели Renault KAPTUR сделали на безопасности нового автомобиля. Здесь имеются система помощи при парковке, противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов, система контроля слепых зон. На любой дороге машина будет вести себя предсказуемо. Так, здесь используется технология Hill Start Assist помогает избежать отката назад при трогании на подъеме. А усилитель экстренного торможения сокращает тормозной путь в экстренной ситуации. Кстати, в конструкции кузова предусмотрены специальные зоны деформации. Так что в случае аварии и в сочетании с подушками безопасности это защитит водителя и пассажира.

Комфортный

Салон нового Renault KAPTUR уютен благодаря мягким и качественным материалам отделки. Все клавиши расположены интуитивно понятно. Здесь имеются удобные отсеки для хранения, центральный подлокотник и два подстаканника. И это еще не все!

Так, зимой владельцу не придется мерзнуть или щуриться, глядя в заснеженные зеркала – забудьте об этом! У Renault KAPTUR имеется функция обогрева рулевого колеса, которое через пару секунд после пуска становится комфортной температуры. Кроме того, даже в самые сильные морозы стекла и зеркала будут оставаться чистыми благодаря функции обогрева.

Не придется мерзнуть ни водителю, ни пассажирам: подогрев сидений первого и заднего ряда нового Renault KAPTUR добавит комфорта.

Побывать на презентации нового Renault KAPTUR кемеровчане смогли даже во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса – виртуально. Фото: Андрей НЕСТЕРОВ

Создан для России

Подноприводный кроссовер Renault KAPTUR идеально подходит для российских дорог. У него большой дорожный просвет, отличная геометрия кузова, энергоемкая подвеска и интеллектуальная система полного привода.

Вы можете сами убедиться в этом, придя на первое свидание с Renault KAPTUR и тест-драйв. Уверены, вы останетесь довольны!

Сколько стоит?

Единственный официальный дилер марки Renault в городе Кемерово – это «Рено Центр Кемерово» на Октябрьском проспекте, 2В. Только здесь представлен большой выбор автомобилей в различных комплектациях и окрасках кузова – в наличии с ПТС.

А в июле новый Renault можно приобрести по цене от 519 тысяч рублей. Также действует скидка в размере 10 процентов - она распространяется на приобретение автомобиля в кредит по государственным программам «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и поддержка медицинским работникам.

Для комфорта клиентов

В автосалоне «Рено Центр Кемерово» на проспекте Октябрьском, 2В, можно рассмотреть новый автомобиль Renault KAPTUR во всех деталях и устроить тест-драйв. Также заказать любой понравившийся автомобиль возможно в онлайн-шоуруме на самых выгодных условиях

Также представители автоцентра ждут кузбассовцев на странице в инстаграме: renault_kem и на официальном сайте «Рено Центр Кемерово» - здесь представлены все актуальные акции, новинки и спецпредложения.

Рено Центр Кемерово:

проспект Октябрьский, 2В

телефон отдела продаж:

+7 (3842) 45-02-02

сервисный центр

+7 (3842) 45-03-03

www.renault-centrkemerovo.ru

Реклама.