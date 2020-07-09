В июне 2020 года в 3 раза увеличилось количество заявок на получение льготной ипотеки от клиентов РСХБ

В рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» количество обращений клиентов Россельхозбанка за получением льготных кредитов в июне 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем в 3 раза.

На сегодняшний день льготные ипотечные кредиты получили заёмщики из 56 регионов страны. Всего за период участия в программе Банком выдано кредитов на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Средний размер кредита составил около 2,8 миллиона рублей.

В Кузбассе на конец июня выдано 11 ипотечных кредитов по льготной программе на сумму порядка 21,6 миллиона рублей.

В связи с внесением изменений в условия программы в части увеличения суммы лимита на стоимость приобретаемого жилья в новостройках клиенты Россельхозбанка смогут теперь купить квартиры с большей площадью и повышенной комфортностью.

«В настоящий момент Россельхозбанк наблюдает повышенный интерес граждан во всех регионах страны к программе льготного ипотечного кредитования «Ипотека с господдержкой 2020». Наибольшее количество заявок от клиентов по данной программе поступило с момента ослабления режима самоизоляции. Так, в июне по сравнению с предыдущим месяцем количество заявок выросло в 3 раза. Мы рады, что в это непростое время Банк может оказать помощь гражданам, желающим улучшить свои жилищные условия и приобрести жилье большей площадью в крупных населенных пунктах», — отметила Руководитель Блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 20 процентов от стоимости будущей квартиры.

Ставка по кредиту составляет 5,9 процента годовых и сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 миллионов рублей, для жителей других регионов — 6 миллионов рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

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