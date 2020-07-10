Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Кемерово - взгляд с другой стороны

Изучаем историю родного города.

Кемеровская областная библиотека продолжает цикл встреч с известными деятелями культуры Кузбасса «Библиотечные благотворительные сезоны». Такие передачи помогают лучше понять историю нашей области, а она только официально насчитывает почти 300 лет!

Очередная литературная гостиная принимала известного журналиста, научного работника музея-заповедника «Красная Горка» Владимира Сухацкого. Знаток истории столицы Кузбасса всю свою исследовательскую и популяризаторскую деятельность посвящает изучению истории города Кемерово. На кузбасском телевидении часто транслируется его авторская программа «От Щегловска до Кемерова», он ведет тематическую программу на радио. И всякий раз - это увлекательный, почти приключенческий сюжет, оторваться от которого человеку, живущему в Кемерове или его гостю, совершенно невозможно.

Владимир Сухацкий - автор нескольких популярных исторических книг, многих статей в российских и зарубежных газетах и журналах, сценарист и режиссер документальных фильмов, инициатор постановки кемеровским Театром для детей и молодежи города Кемерово спектакля «Tovarisch Курьер» по своей пьесе о становлении города.

Владимира Сухацкого многое связывает с главной библиотекой Кузбасса. Он давно и плодотворно работает в фондах отдела краеведения и отдела периодических изданий, является участником и почетным гостем практически всех значимых мероприятий. На встрече в литературной гостиной Владимир Александрович рассказал о малоизвестных фактах из истории библиотечного дела Кузбасса и представил свою книгу-путеводитель «Кемерово исторический и туристический».

Посмотреть встречу с Владимиром Сухацким можно здесь >>

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Под открытым небом в новой локации оформлена лаунж-зона с мягкими креслами-мешками, подвесными креслами, а в прохладные вечера здесь будут работать обогреватели. Фото: Министерство культуры Кузбасса

Всем «Попкорн»!

Увлекательно проводим время в новой локации.

К 300-летию Кузбасса, которое будет праздноваться в следующем году, города благоустраиваются, появляются новые общественные пространства, и Кемерово - не исключение.

Совсем недавно во дворе кемеровского Дома актера открылась новая локация для проведения развлекательных мероприятий - современное арт-пространство «Попкорн».

Здесь планируют проводить всевозможные праздники, квесты, флешмобы, игровые и познавательные программы, кинопоказы и прочие мероприятия. Под открытым небом в новой локации оформлена лаунж-зона с мягкими креслами-мешками, подвесными креслами, а в прохладные вечера здесь будут работать обогреватели.

В эту среду в «Попкорне» пройдет концерт «Музыка любви», посвященный Дню семьи, любви и верности, в четверг юным кемеровчанам покажут фильм «Соник», на пятницу запланирован вечер с атмосферной чилаут-музыкой, а в субботу на мультимедийном экране площадки можно будет увидеть фильм «Зеленая книга - обладатель премии «Оскар».

Внимание, поскольку количество мест ограничено, предварительная запись на мероприятия обязательна. Это можно сделать в соцсетях Дома актера или через WhatsApp по телефону: 8-953-066-0008.

Дом актера

ул. Боброва, 1, т.: (384-2) 65-77-72

8 июля, начало в 16.00

9 июля, начало в 16.00

10 июля, начало в 19.00

11 июля, начало в 20.00

Вход свободный

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В креативно-рекреационном пространстве «Кузбасскино» «Эвент-парк» пройдут бесплатные мастер-классы и открытые уроки по латинским танцам.Фото: Евгения ГУСЕВА

В ритме танца

Учимся танцевать сальсу.

В креативно-рекреационном пространстве «Кузбасскино» «Эвент-парк» в рамках всекузбасской акции «Лето с доставкой на дом» пройдут бесплатные мастер-классы и открытые уроки по латинским танцам: сальса, бачата, румба, кубинская ча-ча-ча.

Уже на этой неделе любой желающий, достигший 16 лет, сможет погрузиться в атмосферу ритма, овладеть искусством танца, почувствовать движение и свободу, ощутить красочную палитру эмоций и просто научиться танцевать. Ближайший мастер-класс будет посвящен зажигательному латиноамериканскому танцу - сальсе.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

9 июля, начало в 19.00

Вход свободный

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Библиотека для детей и юношества организовала «Читальный зал на траве» около здания. Фото: Администрация города Кемерово

Лето, солнце и… книги

Читаем на свежем воздухе.

Лето - беззаботная пора, солнце, смех и просто хорошее настроение. А еще это время читать! Встретиться с интересной книгой, например, рассказывающей о том, как открывался и осваивался Кузбасс, который уже совсем скоро будет отмечать свое 300-летие.

Недавно в Кемерове заработали читальные залы, и мы предлагаем отправиться в один из них. Библиотека для детей и юношества организовала «Читальный зал на траве» около здания. Посетителей будут ждать новые книги и журналы, удобные бескаркасные кресла, настольные игры, интеллектуальные развлечения и творческие занятия. Каждый день имеет свою тему: настольные интеллектуальные игры, любимые книги и литературные игры, «ВелоСреда», фольклорно-игровая площадка «Магнориум», «ПОЧЕМУчкин день».

В читальном зале под открытым небом ждут не только детей. Получить информацию, не заходя в помещение, полистать любимый журнал по пути в магазин или во время прогулки, катания на велосипеде и роликах приглашаются молодежь и представители старшего поколения.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а, т.: (384-2) 36-42-90

Понедельник - пятница, с 10.00 до 17.00

Вход свободный

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Государственная филармония Кузбасса приглашает кемеровчан на видеоконцерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Фото: Филармония Кузбасса

Славянские мотивы

Отправляемся на виртуальный концерт.

Государственная филармония Кузбасса - одно из старейших культурных учреждений области - приглашает кемеровчан на видеоконцерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

В нем прозвучит духовная хоровая музыка, популярные песни отечественных композиторов, песни военных лет, русские народные песни. В концерте принимают участие губернаторские коллективы: камерный хор филармонии Кузбасса, хор «Утро», духовой оркестр и театр танца «Сибирский калейдоскоп». Свое искусство также представят ансамбль народной музыки «Скоморохи», солисты филармонии, лауреаты международных конкурсов. Концерт можно будет увидеть на официальной странице филармонии в социальных сетях 15 июля, в 12.00.

Посмотреть и послушать концерт онлайн можно зедсь >>