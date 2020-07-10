Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке
«Звенящая медь» Нижнего Тагила
Спешим на выставку из города-побратима.
История Кузбасса насчитывает почти 300 лет - юбилейную дату мы будем встречать в 2021 году. История города Нижнего Тагила насчитывает примерно столько же. Но не только это роднит город Свердловской области с Кузбассом. Здесь у него есть город-побратим, Новокузнецк. Оба славятся трудовыми подвигами металлургических заводов, гордятся людьми, живущими и работающими здесь.
Но не только промышленность связывает наши города, но и особый дух, особое трепетное отношение к прекрасному, к искусству. Оттого-то проводят города-побратимы уже более 10 лет обменные выставки, знакомящие ближе с регионами, городами и людьми, живущими в них.
Вот и в этот раз нижнетагильцы привезли в Новокузнецк выставку «Звенящая медь», чтобы познакомить кузбассовцев с историей меднолитейного производства, организованного в 20-х годах XVIII века Никитой Демидовичем Антюфеевым, основателем знаменитой династии заводчиков Демидовых. Поэтому для юбилейной выставки было решено взять вещи, изготовленные из меди и ее сплавов.
В экспозицию выставки вошли более 60 предметов из фондов «Кузнецкой крепости», демонстрирующие образцы меднолитейного производства разных лет и регионов. Это кухонная утварь: самовар, стаканы, ложки, ковши; бытовые предметы: подсвечники, пуговицы, подносы, письменный прибор) Значительную часть экспозиции составили предметы религиозного культа - иконы, складни, нательные кресты, крест-мощевик, киотный крест, лампады, кадило, дискос, тарели, культовая чаша.
Между нашими регионами и городами немало общего, давайте же найдем то, что нас объединяет!
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92
Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00
Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей
*************************************************************************
Планетарий имени Альберта Федорова приглашает совершить путешествие сквозь время и пространство.Фото: Екатерина РОМАНОВА
От Земли до Вселенной
Спешим в невероятное путешествие сквозь время и пространство.
Давайте отправимся в невероятное путешествие от Земли до края Вселенной и обратно. Как это возможно? Конечно же, в планетарии имени Альберта Федорова!
Человеческая мысль во все времена стремилась вперед и ввысь, стараясь найти ответы на вопросы, познать Вселенную и самого себя. И как часто, глядя в небеса, наши предки думали: что там, в темноте? Есть там, за облаками, другая жизнь? Доброжелательны ли те, кто обитает на далеких планетах? А может, мы одни во Вселенной и можем рассчитывать только на себя и друг на друга? Нас же сегодня беспокоит еще один вопрос: есть ли планеты, пригодные для жизни, и сможем ли мы туда добраться?
На некоторые из этих вопросов вы узнаете ответы во время большого путешествия по Вселенной. Вам откроются самые невероятные ее тайны, а прогулка по другим планетам станет настоящим подарком. И уже после путешествия от границ Вселенной сквозь пространство и время вы вернетесь обратно, к нашей родной планете.
Кстати, путешествие это возможно благодаря Альберту Федорову, одному из знаменитых новокузнечан, стараниями которому в Новокузнецке появился планетарий. Это человек, которым гордится Кузбасс накануне своего 300-летия.
Планетарий имени Альберта Федорова
пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14
11 июля, начало в 14.30.
Цена билетов: 200 рублей
*************************************************************************
Из виртуальной прогулки по старому центру Новокузнецка вы узнаете, является ли городская легенда о трамвае, проходящем через арки дома по проспекту Металлургов, 39, правдой. ФОТО: Новокузнецкий краеведческий музей
А был ли трамвай?
Разбираемся, ходил ли трамвай по площади Маяковского.
Сегодняшняя наша прогулка по старому центру города Новокузнецка будет виртуальной. Тем не менее вы раз и навсегда узнаете, является ли городская легенда о трамвае, проходящем через арки дома по проспекту Металлургов, 39, правдой. А может, это не более, чем вымысел?
В следующем году Кузбасс будет праздновать свое 300-летие, но события, о которых пойдет речь, больше относятся к его новой истории и произошли около 70 лет назад. В те далекие времена - и даже несколько раньше - через реку Абу был временный деревянный мост, построенный в 1933 году. А спустя несколько лет рядом с ним стали строить новый, металлический - тот самый, что сейчас на реконструкции. Одновременно с ним начали возводить 250-квартирный дом рядом с современной площадью Маяковского. В центре той части дома, которая как раз выходит на площадь, имеются арки, через которые, возможно, вполне прошел бы трамвай. И городская легенда гласит, что именно так оно и было!
Но было ли? Ответ на этот вопрос вы узнаете вместе с Новокузнецким краеведческим музеем. И, возможно, история города накануне 300-летия Кузбасса обретет для вас новые краски.
Новокузнецкий краеведческий музей
Отправляемся на виртуальную прогулку - сюда >>
*************************************************************************
Новокузнецкий художественный музей приглашает на выставку работ Татьяны Никулиной. ФОТО: Татьяна НИКУЛИНА
Поговорим о «Личном»
Любуемся мистическими мотивами и сюжетами.
Давайте поговорим о личном. У каждого человека оно - свое. Одни считают глубоко интимными свои мысли и мировоззрение, другие прячут от посторонних глаз маленькие слабости, третьи - свою нежную и ранимую натуру. А четвертые чуть-чуть приоткрывают тяжелые завесы над личным и позволяют одним глазком посмотреть, что скрыто в недрах души.
Таковы работы Татьяны Никулиной, художника из Новокузнецка. Ее выставка «Личное» сейчас представлена в Новокузнецком художественном музее. В каждой из 24 работ - живописных полотен и графических произведений - открывается особенный мир. Здесь герои портретов сотканы из чувств и эмоций, пейзажи дышат осенней сыростью и весенней сладостью, а глаза бродячих животных глядят прямо в душу, словно пытаются разглядеть Человека. И каждый герой картины - даже если это всего лишь кошка или собака - со своим характером, взаимоотношениями и непростой судьбой.
Фактура в произведениях художника приобретает художественную самоценность, ее декоративность и выразительность создают иллюзию рельефности и внутреннего света. Перед нами размышление-ощущение, своеобразная медитация. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Чувствуете?..
Новокузнецкий художественный музей
ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45
Среда, пятница, суббота, воскресенье, с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной
Цена билетов: от 100 до 500 рублей
*************************************************************************
Ниндзя-парк - это большая трасса с различными препятствиями, взять которые по силам только самым сильным и ловким! ФОТО: Дмитрий НУРИЕВ
Будь как ниндзя!
Тренируем силу и ловкость.
Можно ли стать сильным и ловким, развлекаясь и играя при этом? Конечно, да! Ведь в Новокузнецке есть настоящий «Ниндзя-парк», пройти все испытания в котором по силам лишь тем, кто готов лезть, карабкаться, прыгать, лететь и преодолевать трудности.
Ниндзя-парк - это большая трасса с различными препятствиями, взять которые по силам только самым сильным и ловким! Здесь нужно пройти по канату и воздушным петлям, которые раскачиваются, словно качели. А еще - удержаться и не упасть, уворачиваясь от летающих боксерских перчаток? А как вам понравится полет на тарзанке или преодоление скалодрома? Чтобы справиться со всеми испытаниями, необходимы ловкость, координация движений и бесстрашие!
Первый раз преодолеть все препятствия вам поможет опытный инструктор. Возможно, он даже подскажет, как сделать это быстро и просто. А вот потом все зависит только от вас! Будьте уверены: с каждым разом вы все быстрее и быстрее будете проходить трассу и, возможно, однажды установите собственный рекорд!
Кстати, в «Парке приключений» соблюдают все требования безопасности - в том числе и масочный режим, и социальную дистанцию.
«Парк приключений»
Территория парка имени Гагарина
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Цена билетов: 200 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU