Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

«Звенящая медь» Нижнего Тагила

Спешим на выставку из города-побратима.

История Кузбасса насчитывает почти 300 лет - юбилейную дату мы будем встречать в 2021 году. История города Нижнего Тагила насчитывает примерно столько же. Но не только это роднит город Свердловской области с Кузбассом. Здесь у него есть город-побратим, Новокузнецк. Оба славятся трудовыми подвигами металлургических заводов, гордятся людьми, живущими и работающими здесь.

Но не только промышленность связывает наши города, но и особый дух, особое трепетное отношение к прекрасному, к искусству. Оттого-то проводят города-побратимы уже более 10 лет обменные выставки, знакомящие ближе с регионами, городами и людьми, живущими в них.

Вот и в этот раз нижнетагильцы привезли в Новокузнецк выставку «Звенящая медь», чтобы познакомить кузбассовцев с историей меднолитейного производства, организованного в 20-х годах XVIII века Никитой Демидовичем Антюфеевым, основателем знаменитой династии заводчиков Демидовых. Поэтому для юбилейной выставки было решено взять вещи, изготовленные из меди и ее сплавов.

В экспозицию выставки вошли более 60 предметов из фондов «Кузнецкой крепости», демонстрирующие образцы меднолитейного производства разных лет и регионов. Это кухонная утварь: самовар, стаканы, ложки, ковши; бытовые предметы: подсвечники, пуговицы, подносы, письменный прибор) Значительную часть экспозиции составили предметы религиозного культа - иконы, складни, нательные кресты, крест-мощевик, киотный крест, лампады, кадило, дискос, тарели, культовая чаша.

Между нашими регионами и городами немало общего, давайте же найдем то, что нас объединяет!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Планетарий имени Альберта Федорова приглашает совершить путешествие сквозь время и пространство.Фото: Екатерина РОМАНОВА

От Земли до Вселенной

Спешим в невероятное путешествие сквозь время и пространство.

Давайте отправимся в невероятное путешествие от Земли до края Вселенной и обратно. Как это возможно? Конечно же, в планетарии имени Альберта Федорова!

Человеческая мысль во все времена стремилась вперед и ввысь, стараясь найти ответы на вопросы, познать Вселенную и самого себя. И как часто, глядя в небеса, наши предки думали: что там, в темноте? Есть там, за облаками, другая жизнь? Доброжелательны ли те, кто обитает на далеких планетах? А может, мы одни во Вселенной и можем рассчитывать только на себя и друг на друга? Нас же сегодня беспокоит еще один вопрос: есть ли планеты, пригодные для жизни, и сможем ли мы туда добраться?

На некоторые из этих вопросов вы узнаете ответы во время большого путешествия по Вселенной. Вам откроются самые невероятные ее тайны, а прогулка по другим планетам станет настоящим подарком. И уже после путешествия от границ Вселенной сквозь пространство и время вы вернетесь обратно, к нашей родной планете.

Кстати, путешествие это возможно благодаря Альберту Федорову, одному из знаменитых новокузнечан, стараниями которому в Новокузнецке появился планетарий. Это человек, которым гордится Кузбасс накануне своего 300-летия.

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

11 июля, начало в 14.30.

Цена билетов: 200 рублей

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Из виртуальной прогулки по старому центру Новокузнецка вы узнаете, является ли городская легенда о трамвае, проходящем через арки дома по проспекту Металлургов, 39, правдой. ФОТО: Новокузнецкий краеведческий музей

А был ли трамвай?

Разбираемся, ходил ли трамвай по площади Маяковского.

Сегодняшняя наша прогулка по старому центру города Новокузнецка будет виртуальной. Тем не менее вы раз и навсегда узнаете, является ли городская легенда о трамвае, проходящем через арки дома по проспекту Металлургов, 39, правдой. А может, это не более, чем вымысел?

В следующем году Кузбасс будет праздновать свое 300-летие, но события, о которых пойдет речь, больше относятся к его новой истории и произошли около 70 лет назад. В те далекие времена - и даже несколько раньше - через реку Абу был временный деревянный мост, построенный в 1933 году. А спустя несколько лет рядом с ним стали строить новый, металлический - тот самый, что сейчас на реконструкции. Одновременно с ним начали возводить 250-квартирный дом рядом с современной площадью Маяковского. В центре той части дома, которая как раз выходит на площадь, имеются арки, через которые, возможно, вполне прошел бы трамвай. И городская легенда гласит, что именно так оно и было!

Но было ли? Ответ на этот вопрос вы узнаете вместе с Новокузнецким краеведческим музеем. И, возможно, история города накануне 300-летия Кузбасса обретет для вас новые краски.

Новокузнецкий краеведческий музей

Отправляемся на виртуальную прогулку - сюда >>

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Новокузнецкий художественный музей приглашает на выставку работ Татьяны Никулиной. ФОТО: Татьяна НИКУЛИНА

Поговорим о «Личном»

Любуемся мистическими мотивами и сюжетами.

Давайте поговорим о личном. У каждого человека оно - свое. Одни считают глубоко интимными свои мысли и мировоззрение, другие прячут от посторонних глаз маленькие слабости, третьи - свою нежную и ранимую натуру. А четвертые чуть-чуть приоткрывают тяжелые завесы над личным и позволяют одним глазком посмотреть, что скрыто в недрах души.

Таковы работы Татьяны Никулиной, художника из Новокузнецка. Ее выставка «Личное» сейчас представлена в Новокузнецком художественном музее. В каждой из 24 работ - живописных полотен и графических произведений - открывается особенный мир. Здесь герои портретов сотканы из чувств и эмоций, пейзажи дышат осенней сыростью и весенней сладостью, а глаза бродячих животных глядят прямо в душу, словно пытаются разглядеть Человека. И каждый герой картины - даже если это всего лишь кошка или собака - со своим характером, взаимоотношениями и непростой судьбой.

Фактура в произведениях художника приобретает художественную самоценность, ее декоративность и выразительность создают иллюзию рельефности и внутреннего света. Перед нами размышление-ощущение, своеобразная медитация. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Чувствуете?..

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье, с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 500 рублей

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Ниндзя-парк - это большая трасса с различными препятствиями, взять которые по силам только самым сильным и ловким! ФОТО: Дмитрий НУРИЕВ

Будь как ниндзя!

Тренируем силу и ловкость.

Можно ли стать сильным и ловким, развлекаясь и играя при этом? Конечно, да! Ведь в Новокузнецке есть настоящий «Ниндзя-парк», пройти все испытания в котором по силам лишь тем, кто готов лезть, карабкаться, прыгать, лететь и преодолевать трудности.

Ниндзя-парк - это большая трасса с различными препятствиями, взять которые по силам только самым сильным и ловким! Здесь нужно пройти по канату и воздушным петлям, которые раскачиваются, словно качели. А еще - удержаться и не упасть, уворачиваясь от летающих боксерских перчаток? А как вам понравится полет на тарзанке или преодоление скалодрома? Чтобы справиться со всеми испытаниями, необходимы ловкость, координация движений и бесстрашие!

Первый раз преодолеть все препятствия вам поможет опытный инструктор. Возможно, он даже подскажет, как сделать это быстро и просто. А вот потом все зависит только от вас! Будьте уверены: с каждым разом вы все быстрее и быстрее будете проходить трассу и, возможно, однажды установите собственный рекорд!

Кстати, в «Парке приключений» соблюдают все требования безопасности - в том числе и масочный режим, и социальную дистанцию.

«Парк приключений»

Территория парка имени Гагарина

Ежедневно с 10.00 до 22.00

Цена билетов: 200 рублей