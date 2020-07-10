Даешь инициативу: в Кузбассе воплощаются народные проекты

В 2020 году в Кузбассе реализуется программа инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива», в рамках которой будет реализовано более 140 проектов благоустройства. На эти цели направят 125 миллионов рублей. Это больше, чем в предыдущем году. Тогда участниками проекта стали 33 территории, где реализовано 107 проектов на сумму 89 миллионов рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что благодаря инициативному бюджетированию каждый житель может лично участвовать в развитии региона. При этом идеи ложатся в основу не только локальных преобразований на уровне дома или двора, но и масштабных проектов благоустройства городов и сел.

- Люди лучше знают, что именно им важнее: ремонт тротуаров и пешеходных зон, детские и спортивные площадки, обновленные дороги или места отдыха. В финансировании инициатив участвуют местные предприниматели, помогают органы власти. Так, сообща, мы делаем Кузбасс лучше, - отметил губернатор.

В Кемерове в этом году будет реализовано четыре проекта на сумму более 7,6 миллиона рублей. Так, в Заводском районе появится детская игровая площадка, а в Ленинском районе будет отремонтирована спортивная площадка гимназии № 25. Ведется также благоустройство спортплощадки детско-юношеской спортивной школы № 5 в Кировском районе. Новое покрытие и спортинвентарь появятся еще на одной спортплощадке областной столицы - в школе № 96 в жилом районе Кедровка.

В Мариинском районе преобразится восемь площадок. На площади Свободы обновят асфальт, отремонтируют тротуарную плитку, парковые диваны и светильники. В Кийском сельском поселении будет приведена в порядок детская спортивно-игровая площадка. Еще будут отремонтированы спортплощадки в Лебяжьем и Красноорловском сельских поселениях. Общая стоимость проектов - более 7,88 миллиона рублей.

В Таштагольском районе в этом году будет реализовано 10 проектов на 8,8 миллиона рублей. В населенных пунктах района обновят пять детских и спортивных площадок, благоустроят три пешеходные и прогулочные зоны.

ТРАНСПОРТ

На междугородние рейсы выйдут новые автобусы

В области продолжается обновление транспорта.

В Кузбасс по областной госпрограмме «Оптимизация развития транспорта и связи» поступило восемь новых 45-местных автобусов НефАЗ для междугородних перевозок. Их направят в разные территории. Стоимость каждого автобуса составляет 8,8 миллиона рублей.

До 2108 года пассажирский транспорт в области почти не обновлялся и был изношен на 70 процентов. Ситуация требовала кардинальных мер, поэтому было принято решение увеличить финансирование госпрограммы, рассчитанной на 2014 - 2021 годы, с одного до семи миллиардов рублей.

- За 2019 - 2021 годы Кузбасс получит более 700 новых автобусов, парк автохозяйств региона обновится на 60 процентов, - отметил Сергей Цивилев.

Весь транспорт адаптирован к работе в сибирском климате и оборудован автономными воздушными отопителями. Фото: пресс-служба АПК

Из поступивших автобусов три отправятся в Белово, по одному - на автотранспортные предприятия Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Мариинска и Прокопьевска.

Весь транспорт адаптирован к работе в сибирском климате и оборудован автономными воздушными отопителями. Он работает на экологичном топливе класса «Евро-5», оснащен устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, цифровым тахографом, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС.

Отметим, что в прошлом году в область по госпрограмме поступил 101 автобус, в этом году уже 111, а до конца года планируется поступление 270 единиц транспорта. Еще 237 автобусов получат территории Кузбасса в первом квартале 2021 года.

ЗАБОТА

Жители Белова получат новый водовод

Качественной питьевой водой будут обеспечены 12 тысяч горожан.

В Белове строится новый водовод, который обеспечит качественной питьевой водой 12 тысяч горожан. Первая очередь будет завершена к 1 октября.

Водовод протяженностью 8,6 километра и диаметром 400 миллиметров соединит гидроузел № 7 с третьим микрорайоном города и позволит обеспечить качественной водой жилые кварталы, где живут около 12 тысяч человек. Объект будет готов на 65 процентов к 1 октября, а полностью строительство завершится в 2021 году. Строительство ведется по региональному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». В него будет вложено 238 миллионов рублей.

- Помимо строительства водовода, мы также разработали областные и муниципальные меры по улучшению водоснабжения в Белове. Уже начался капитальный ремонт на магистральном водоводе диаметром 700 миллиметров, который питает не только город, но и пригород. В рамках подготовки к зиме работники ЖКХ реконструируют и внутриквартальные водоводы, заменяют проблемные участки, прокладывают новые трубы. Всего в Кузбассе в этом году заменят 105 километров водоводов, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Добавим, что проект строительства нового водовода в Белове вошел в нацпроект «Экология» в 2019 году, тогда же коммунальщики приступили и к работам. Запуск новой ветки водовода позволит улучшить качество холодного водоснабжения в домах микрорайонов № 3, 4, 6, а также квартала перспективной застройки «Сосновый».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В восьми городах появятся новые скейт-парки

Три из них уже установлены.

До конца этого лета, которое станет основным рывком при подготовке к 300-летию Кузбасса, в восьми городах появятся новые скейт-парки. Три из них - в Полысаеве, Новокузнецке и Таштаголе - уже установлены.

Скейт-парки предназначены для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX. Каждый из них состоит из 36-метрового овального памп-трека, радиусных разгонных горок различной высоты, перил для скольжения, фигур для прыжков и балансирования.

Сейчас три такие площадки обустраивают в Кемерове, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске, еще две будут смонтированы в Белове и Междуреченске.

Строительство скейт-парков стало возможным благодаря экономии средств в рамках областной акции «100 детских площадок».

- В прошлом году мы выделили 50 миллионов рублей из бюджета области на приобретение 100 детских площадок. Средства удалось сэкономить, и мы перенаправили более 19 миллионов рублей на обустройство современных локаций для активного отдыха. Молодежь не раз об этом просила: представители волонтерских движений и активисты, школьники и спортсмены обращались с предложениями оборудовать места для занятий экстремальным спортом на открытом воздухе, - сказал Сергей Цивилев.

Площадки для размещения скейт-парков власти восьми городов выбирали с учетом пожеланий жителей. Рядом с ними можно будет разместить прокат велосипедов, роликовых коньков, самокатов и другого оборудования.

Напомним, что акция «100 детских площадок», запущенная в 2019 году, продлена до 2021 года. За это время по области установят 300 детских площадок, не считая скейт-парков. Каждый комплекс будет украшен символикой «300 лет Кузбассу».