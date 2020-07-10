Скоростную трассу Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк открыли после модернизации

После модернизации открылась обновленная дорога Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Теперь здесь максимально разрешенная скорость составляет 110 километров в часть.

Завершение ремонта скоростной трассы было запланировано на сентябрь 2021 года, однако его удалось завершить на 14 месяцев раньше. Здесь полностью заменили покрытие, по разделительной полосе и обочинам установили барьерные ограждения.

Одним из первых по модернизированной трассе проехал губернатор Сергей Цивилев. Он лично убедился, что теперь эта дорога соответствует лучшим скоростным трассам, комфортна и безопасна. Теперь север и юг региона стали еще ближе, а это, в свою очередь, благоприятно отразится на деловых, рабочих и личных связях.

- Это большой шаг на пути к нашей цели - создать в Кузбассе такую транспортную систему, которая поможет региону развиваться быстро и эффективно. Несмотря на ускоренный темп работы, уровень подготовки дороги - высочайший, он отвечает самым современным, самым жестким требованиям безопасности, - отметил Сергей Цивилев. - Важно, что встречные потоки транспорта разделены барьерами: это позволяет полностью исключить риск лобового столкновения, сохранить жизнь. Глобальная задача - привести в такое же состояние все важные для людей дороги Кузбасса. Это достижимая цель, и Кузбасс движется к ней хорошими темпами. Например, 15 августа откроем объездную дорогу вокруг Мариинска.

Отметим также, что дорога Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк была построена еще в 1966 году. Несколько лет назад ее начали капитально ремонтировать, но самый большой объем работ выполнили в 2020 году. Дорожники смогли нарастить темп и за 90 дней осуществили ремонт на четырех участках дороги общей протяженностью 62,2 километра. Работы велись круглосуточно, рабочие уложили 338,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, установили 100,5 километра барьерного ограждения и 547 дорожных знаков. Ежедневно на объекте были задействованы до 300 человек и 150 единиц техники. Стоимость выполненных в этом сезоне работ составила 3,4 миллиарда рублей.

- Это трудовая победа всего Кузбасса, очередной крупный вклад в обновление региона перед 300-летием. Строители справились: уложились в ускоренные сроки, не отошли от намеченных графиков - и сегодня, 10 июля, мы запускаем движение, как и было обещано всем жителям Кузбасса, - сказал Сергей Цивилев, выступая на открытии дороги.

Отметим также, что от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого максимально допустимая скорость - 130 километров в час, а от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка - 110 километров в час. При соблюдении скоростного режима из Кемерова в Новокузнецк можно добраться всего за 100 минут.