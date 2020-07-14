В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов

В Кузбассе пьяный водитель насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе. При этом он даже не имел права садиться за руль.

Инцидент произошел в Киселевске 13 июля, в 22.25, на улице 50 лет Октября. По нерегулируемому пешеходному переходу шли 58-летний мужчина и его 41-летняя спутница, когда пару сбила «Волга». От полученных травм пешеходы скончались на месте еще до приезда бригады медиков.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место ДТП, вскоре задержали и виновника. Им оказался 29-летний мужчина, у которого отсутствовали водительские права. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что киселевчанин был пьян.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, в прошлом году задержанный уже трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. А в сентябре и октябре он привлекался и к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Тогда суд дал ему полтора года условного наказания, лишив на два с половиной года водительских прав.

Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 15 лет тюрьмы, а также два административных дела.

КОНКРЕТНО

По данным ГИБДД Кузбасса, за шесть месяцев 2020 года в Кузбассе зарегистрировано 286 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в которых 34 человека погибли, 260 получили травмы различной степени тяжести.

По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 96 ДТП, в которых 32 человека погибли, 142 получили травмы. С начала 2020 года сотрудники Госавтоинспекции отстранили 5275 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.