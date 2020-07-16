Зайцы, фламинго и крокодил: в Кемерове спасают попавших в беду диких животных

Центр сохранения биоразнообразия КемГУ поделился с «Комсомолкой» особенностями своей работы с экзотическими пациентами.

Добровольное объединение волонтеров на базе лаборатории биоэкологии КемГУ было основано в 2013 году. Первыми пациентами тогда стали животные из распавшегося контактного зоопарка. За 7 лет существования центра уже более тысячи попавших в беду животных получили помощь.

Корреспондент «Комсомолки» встретилась с волонтером Наталией Ивлевой и расспросила, кого удалось спасти за это время и стало ли меньше попавших в беду животных:

- Наша цель - реабилитация животных и птиц с последующим выпуском, - говорит Наталья. - Мы занимаемся спасением попавших в беду и пострадавших от деятельности человека животных, прежде всего птиц, их к нам попадает наибольшее количество.

- Работа с дикими экзотическими животными очень сложная. Какие основные трудности?

- Чем дольше существует наш центр, тем больше животных нам приносят, а времени и средств не прибавляется. Волонтеры к нам приходят, но не все остаются. Красивые животные - это внешний фасад, а за ним много боли, различных ранений, крови и трудных решений. Есть и радостные моменты в нашей работе, особенно когда животное удается вернуть в природу. Нужно научиться принимать обе стороны, психологически это непросто.

Мы делаем все за счет наших собственных средств. У каждого сотрудника есть и основная работа, которая забирает много времени.

Добровольное объединение волонтеров на базе лаборатории биоэкологии КемГУ было основано в 2013 году. Фото: Центр сохранения биоразнообразия КемГУ

- В чем особенности летнего сезона?

- Сейчас период слетков различных видов птиц, это, грубо говоря, птичьи подростки, еще не летающие, получающие корм, обучение и защиту от родителей. Люди не знают, что здоровых слетков подбирать и нести куда-то не нужно, лучше оставить на месте, при необходимости подсадить на ветку, отнести подальше от дороги. Истории про запах человека на птенце - миф. У большинства птиц не слишком развито обоняние.

Летом поток таких птиц, которые не нуждались в помощи вообще, захлестывает все организации, подобные нам. Экологическое просвещение находится в зачаточном состоянии, сразу эту ситуацию не изменить, хотя мы и наши коллеги из других регионов работаем над этим.

Поступают к нам летом и молодняк зайцев и ежей, на которых нападают коты и собаки на самовыгуле.

- Каким необычным пациентам помог ваш центр?

- Были у нас и пеликаны, и различные орлы. Однако занимаемся мы не только птицами, но и различными мелкими млекопитающими, поэтому спасали и ежей, и зайцев, и ондатр. А из совсем уж необычных были, например, агути - это грызун, родина которого Южная Америка, и нильский крокодил.

А однажды осенью к нам принесли фламинго. Его мы меньше всего ожидали увидеть в Сибири в дикой природе! Молодая птица из-за погодных условий сбилась с пути миграции, и ей очень повезло встретить неравнодушных людей. В дальнейшем фламинго мы передали в Новосибирский зоопарк.

На душе становится тепло, когда все заканчивается таким образом.

КОНКРЕТНО

Как помочь центру

Центр помощи диким и экзотическим животным будет благодарен за любую помощь. По всем вопросам обращаться по телефону: 8-923-600-03-62 (с 10 утра до 10 вечера) или в группу https://vk.com/birds42.