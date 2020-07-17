С 20 июля в Кемерове отключат горячую воду у последней группы потребителей

В Кемерове с 20 июля отключат горячую воду у последней группы потребителей. Специалисты приступят к завершающему этапу гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщили в мэрии, с 20 июля по 2 августа будет отключено горячее водоснабжение в пределах Центрального, Заводского, Ленинского и Кемеровского районов:

Центральный район: (до реки Искитимка) в границах: проспект Кузнецкий (четная сторона) от реки Томь до проспекта Советского. Проспект Советский (нечетная сторона от проспекта Кузнецкого до улицы Кузбасской). Улица Ноградская (нечетная сторона до улицы 50 лет Октября). Улица 50 лет Октября (нечетная сторона от улицы Ноградской до улицы Васильева). Улица Васильева (четная сторона до улицы Коломейцева). Улица Коломейцева (четная сторона от улицы Васильева до проспекта Советского). Проспект Советский (нечетная сторона до реки Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 1/2 кв. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52.

Заводский район: в границах: проспект Ленина (нечетная сторона от проспекта Кузнецкого до реки Искитимка), река Искитимка (от проспекта Ленина до улицы Автозаводской), улица Автозаводская до проспекта Кузнецкого, проспект Кузнецкий (четная сторона) до проспекта Ленина. Кроме домов: кв. №21: улица Сарыгина №42, улица Мичурина №37, 37а, 39, 41, 41а, кв. №21а: улица Мичурина №114, 116, 116а, 132, улица Мостовая №83а, 87, 87а, 87б, кв. №52: улица Сарыгина №35, 37, улица Мичурина №55, 55а, 57, 57а, улица Сибиряков-Гвардейцев №28, 28а.

Кварталы Заводского района: 3/4 кв.21, 1/2 кв.21а, 24, 32, 33, 34а, 51, 1/2 кв.52, 53, 54.

Ленинский район: в границах: 1/2 кв.32

Дома кв. №32: бульвар. Строителей № 47/1 (плав. Бассейн «Сибирь»), 53, 53а, 55 (ГЦС «Кузбасс»), улица Марковцева №3, 5, 8, 10, улица Ворошилова №25, 30.

Кв.№25: бульвар Строителей №54а (ТРЦ).

Также на несколько дней отключат горячую воду в домах жилого района Промышленновский. С 22 июля по 25 июля в котельной будет производиться плановый ремонт оборудования.