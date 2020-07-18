Необычное в обычном: где кемеровчанам отдохнуть летом

Лето для сибирского человека особая пора. В это время полностью расцветает природа, когда поля покрываются зелёными коврами и раскрываются последние почки на деревьях, создавая вальс из зелёных листьев. Летом мы все думаем об отдыхе, решаем, куда бы нам поехать. Но нынешнее лето особенное. Из-за последних событий лучше никуда и не выезжать. И если посмотреть вокруг себя, то и неподалеку можно найти много достойного внимания и можно хорошо отдохнуть душой и телом, не покидая родные места.

Гуляем по тропинкам и стреляем из лука

Это давняя метка для всех туристов Кузбасса. Мало кто из местных жителей не знает о ней. Место подходит для спокойного отдыха. Для этого есть все: запах сосны, приятные и отдалённые тропинки, которые позволят вам уединиться или же наоборот шумный центр. Интересен активный отдых? Стреляйте из лука. Любите животных? Здесь есть небольшой зоопарк с представителями лесной фауны, а также домашними питомцами. А образцы жилищ позволят понять, как раньше жили люди в этой местности. В любом случае нет ничего лучше, чем возможность спокойно отдохнуть в заповеднике, где все сделано для комфортного времяпрепровождения.

Сморим кино из окна автомобиля

Тот, кто даже во времена пандемии не представляет свою жизнь без романтики кино, может побывать на открытых показах в Кузбасскино. Они могут напомнить об обычной светской жизни. А недавно в этом кинотеатре появилась возможность посмотреть кино прямо из машины. Не стоит забывать, что билеты продаются только через сайт, и если вас беспокоит опасность коронавирусу, то в данном случае переживать не о чем: все необходимые профилактические действия соблюдены, вы будете полностью изолированы в своем авто.

Любуемся рекой

Пожалуй, самый известный среди родителей и детей - парк Чудес в Кемерове. Кто же не знает о месте, где собрались основные развлечения для младшего поколения? Если вам хочется шума, криков от аттракционов или драйва от катания на них, то вам прямая дорога в этот парк. Там можно как покататься на разных аттракционах, так и уединиться, отойдя подальше от известных троп. Если же вы любите вид на реку Томь, то из Парка Чудес можно на прямую попасть на набережную и прогуляться вдали от основной суеты. В общем, для всех посетителей найдется свое место, чем этот парк безусловно заслуживает вашего внимания.

Отдыхаем на веранде

Те, кто любит уединение, но не хочет выезжать за пределы города, может выбрать другие парки. В Кемерове есть варианты для тех, кто хочет светской прогулки и не желает быть в центре шумного движения. Хорошим вариантом может оказаться Набережная, Комсомольский парк , парк Победы или Антошка. Здесь нет шумных аттракционов - сюда приходят для тихого отдыха.

А можно прогуляться по улице Весенней или Бульвару строителей. Первый вариант подойдет для посещения кафе, которые сейчас стали открыты: посидеть на веранде – это самое то сегодня. Бульвар хорошо подойдет для тех, кто хочет более активный отдых, там есть площадки для спортивных игр, тренажеры, площадки для детей и тропинки, которые могут увести вас от основного потока гуляющих.

Отправляемся в дикую природу

Ели хочется уехать от городской суеты и побыть в полудикой природе, где нет сильной инфраструктуры, то можете выбрать выезд за город. Только не забывайте убирать за собой мусор, относится к природе уважительно: разве что комара можно прихлопнуть. Также помните о том, что лето - это сезон пожаров, которые в основном происходят по вине человека, будьте аккуратны и убирайте мусор за собой и если можете, то и остальными, так вы сохраните Сибирь. Не забывайте, вы сами решили приехать на дикую природу и здесь нужно уважение и понимание к миру вокруг вас.