2020-07-19T14:13:57+03:00
Дом. Семья

Птенца воспитывают три совы в Кемерове

Птицы по очереди высиживали одно яйцо [видео]
Лия Гараева
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Фото: Министерство образования и науки Кузбасса / vk.comФото: Министерство образования и науки Кузбасса / vk.com
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В Центре помощи диким и экзотическим животным в КемГУ произошел необычный случай. Три совы по очереди высиживали одно яйцо и стали мамами птенца, вылупившегося из него.

Птенец стал действительно особенным в птичьей семье – он является потомком редкого вида сов-сплюшек. Малыш весит 89 граммов, что считается достаточно крупным для его возраста. Также он уже пытается летать.

- К нам сов-сплюшек приносили, и по разным причинам их нельзя было выпустить. А если задержаться и выпустить поздно, то они погибнут. Эти совы улетают на юг, они теплолюбивые, питаются насекомыми. И так у нас собралось несколько сплюшек. Мы заметили, что у них начались личные отношения. Самцы и самки загнездились, но, к сожалению, яйца оказались болтунами, кроме одного, - сказал научный руководитель Центра сохранения биоразнообразия, профессор Николай Скалон.

Работники центра отмечают, что в природе такие случаи практически не встречаются. Только в условиях ограниченного пространства стало возможным то, что сразу несколько самок ухаживают за птенцом. Пока воспитанием маленького совенка занимаются совы центра. Но вскоре он отправится на волю, где сможет насладиться своей естественной средой обитания. Через месяц специалисты планируют выпустить птицу.

Птенца воспитывают три совы в Кемерове.Видео: Министерство образования и науки Кузбасса / vk.com! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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