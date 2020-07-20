Кемеровчане любят мороженое, но боятся растолстеть

Без него не обходится ни одно лето. Его любят дети и взрослые - мороженое.

Погода стоит жаркая, на улице +29, и многие из тех, кто вышел погулять, - с мороженым.

Какое предпочитают покупать кемеровчане?

- Я выбираю мороженое так, чтобы оно не портило фигуру и при этом помогало справиться с жарой, - рассказывает Татьяна Самойлова. - Обычно это фруктовый лед. Но люблю, конечно, пломбир. А если добавить к нему вишневое варенье, вообще получается необыкновенно вкусно! Но я редко себя таким балую, слишком калорийно получается.

По мнению Алексея Вострикова, ест мороженое он очень редко:

- Раз в неделю точно покупаю. С жарой оно не сильно помогает справиться. Но всегда выбираю эскимо, оно мое самое любимое.

А вот Марина Шадрина уверена, без мороженого жару не победить! Оно очень хорошо помогает с ней справиться. Поэтому покупает не то чтобы каждый день, а даже чаще!

- Я очень часто ем мороженое, иногда два в день, - улыбается Марина. - Просто ребенок может не доесть, а как тут удержаться? Себе покупаю постоянно пломбир и без каких-либо добавок.

Марина Колесникова покупает мороженое всегда пару раз в месяц, независимо от того, что на улице, жара или холод. На температуру она не обращает внимания - это просто любимое лакомство, которое от жары не спасает.

- Конечно, оно охлаждает, - рассуждает Марина, - но ненадолго, и после него хочется пить еще больше. Мое самое любимое мороженое - это эскимо.

А что о вкусах кемеровчан могут рассказать профессионалы?

- Чаще всего мороженое покупают в особо жаркие дни, - говорит продавец мороженого Тамара Карасева. - Покупатели предпочитают пломбир. Признаюсь, что сама его очень люблю. Однако я считаю, что в жару мороженое не помогает. Оно охлаждает, но только пока ты его ешь, а потом снова становится жарко.

А вот Сюзанна Галиева не согласна с коллегой:

- Конечно, мороженое помогает в жару! Иначе его бы столько не покупали!

КОНКРЕТНО

Какое мороженое у кемеровчан самое любимое

Большинство кемеровчан - в нашем случае это 23 человека, которых мы опросили, - 19 ответили, что мороженое - это летнее лакомство. 18 утверждают, что оно хорошо помогает пережить жару. А вот вкусы у всех были слишком разные. Нам отвечали, что предпочитают пломбир, шоколадное, эскимо и льдинку. А еще важным оказалась и форма подачи: одни любят на палочке, другие в стаканчике, а кто-то любит в рожке. Наверное, производители мороженого это тоже знают, поэтому-то и предлагают такое разнообразие, что когда подходишь к витрине - глаза разбегаются!