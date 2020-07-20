Кемеровчане рассказали, почему при коронавирусе не носят маски

Тема пандемии по-прежнему актуальна. Несмотря на предупреждения и растущее число зараженных, люди не используют маски в общественных местах.

Опрос кемеровчан, который провели корреспонденты «Комсомольской правды», показал, что большая часть респондентов - 59% из числа опрошенных - носят маски в общественных местах. Они уверены, что это необходимые в условиях распространения инфекции правила безопасности, которые уменьшают риск заболеть самому и заразить окружающих. Те, кто масок не носит, объясняют, что в масках тяжело дышать.

Больше 63% опрошенных считают, что режим самоизоляции - это необходимое решение, чтобы снизить рост числа заболевших, но при этом лишь 9% не игнорируют правила безопасности, а 18% и вовсе не соблюдали никакие меры предосторожности.

Согласно результатам опроса, 82% кемеровчан коронавирус обошел стороной, а у 18% заразились близкие.

Напомним, что на данный момент COVID-19 диагностирован у 2857 жителей Кемеровской области.