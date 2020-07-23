Кузбассовцев ждут дождливые выходные с грозами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие выходные. Жителей области ждут дожди и грозы.

В пятницу, 24 июля, по области ожидается +18… +23 градуса, местами до +28. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. День пройдет преимущественно без осадков, но в отдельных районах по югу возможны кратковременные дожди, местами грозы, утром местами туманы.

В субботу ночью синоптики прогнозируют +9… +14 градусов, днем воздух прогреется до +22… +27. Ветер будет дуть с прежней скоростью, но сменит направление на юго-восточное. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В ночь на воскресенье, 26 июля, столбики термометров покажут +10… +15 градусов, днем потеплеет до +22… +27, местами при облачности будет всего +16… +21. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров. Как и накануне, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В понедельник ночью по области ожидается +10… +15, днем потеплеет до +22… +27. Юго-западный ветер будет достигать скорости 14 метров в секунду, день обещает быть дождливым.