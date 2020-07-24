Как будем отмечать 300-летие Кузбасса

Концепцию культурных мероприятий - фестивалей, конкурсов, концертов, акций и программ, посвященных 300-летию региона, правительство Кузбасса еще продолжает разрабатывать. Презентуют ее 8 сентября в музее-заповеднике «Красная Горка». Именно с этого момента можно считать начало празднования юбилея региона открытым. Продлится оно в течение целого года. А главный праздник пройдет 6 июля 2021 года.

Осенняя «Коллаборация»

Первым крупным культурным событием в рамках празднования юбилея Кузбасса станет фестиваль креативных пространств «Коллаборация». Он пройдет в сентябре этого года. Его основой станет синтез классических и современных направлений искусства.

Уличный литературный фестиваль «Книжная площадь» также пройдет этой осенью. Ярмарки и презентации книг, посвященных 300-летию Кузбасса, будут проводиться как онлайн, так и офлайн.

Третьим значимым культурным событием осени станет еще один фестиваль - «Этно-Кузбасс». На нем будет продемонстрировано многообразие культур народов, проживающих на территории Кузбасса. Участие в фестивале примут как коренные жители нашего края, так и представители других национальностей.

Зимние рекорды

Зимой наш регион посетят представители Книги рекордов России. Они зафиксируют новый рекорд, который установят в Кемерове, - во время новогодней праздничной программы на Московской площади запланирован флешмоб «Самый массовый новогодний хоровод».

Напомним, в декабре прошлого года в Кемерове уже был зафиксирован один зимний рекорд. По улицам города прошел парад, в котором приняли участие 1279 Дедов Морозов. Это стало вновь установленным рекордом страны, и соответствующий сертификат вручила эксперт Книги рекордов России Юлия Пронина.

Один новогодний рекорд уже установили, а юбилею Кузбасса будет посвящен еще один.Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Весенняя ночь музеев

А весну следующего года откроет Международный кинофестиваль «Край света. Центр Сибири». Такого фестиваля еще не было в Кузбассе.

Акция «Ночь музеев» в юбилейном году продлится целых две недели, а ее территория расширится. «Ожившая история» - так можно сформулировать ее лозунг. Музеи Кузбасса будут проводить ночные экскурсии, акции, мероприятия. «Ожившие экспонаты» можно будет увидеть на улицах городов, а виртуальные экспозиции - на фасадах зданий.

На реке Томь в честь 300-летия Кузбасса будет проведена историческая реконструкция путешествия на струге - это русское плоскодонное парусно-гребное судно. Экспедиция повторит путь колонистов-первопроходцев Притомья. Маршрут включает в себя Томск и Новокузнецк. А в «Томской писанице» откроют Верхотомский острог - точную копию казачьего блокпоста XVII века.

К юбилею будет воссоздан быт Верхотомского острога. Фото: Наталья ОПРЫШКО

Летняя кульминация

А вот 6 июля 2021 года на Московской площади в Кемерове развернется светомузыкальное шоу с использованием дронов. Другие подробности события пока не раскрываются.

После официальной даты праздничные культурно-просветительские мероприятия продолжатся. Фонды всех музеев Кузбасса объединит проект «Сибирская монета». Историки расскажут о горнорудном и металлургическом производстве на примере сибирской монеты. В ходе проекта будут организованы передвижная экспозиция, круглые столы, научно-исследовательская экспедиция и научно-практическая конференция с участием Международного нумизматического конгресса коллекционеров.

На осень 2021 года запланированы Международный театральный конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!», Сибирский музыкальный форум «Акколада», фестиваль «Джаз у Старой крепости».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Убежден, что лучшим подарком к юбилею для кузбассовцев станут не салюты или концерты, а развитие региона, значимые изменения к лучшему: новые больницы, школы, детские сады, отремонтированные дороги, уютные площади и скверы. Тем не менее юбилейный год - идеальное время, чтобы рассказать о Кузбассе всей России, глубже узнать историю и культуру нашего края, еще раз ощутить, за что мы любим Кузбасс. Поэтому мы готовим череду мероприятий, которые будут идти в течение года - как в Кузбассе, так и в Москве, в других регионах России. А в день 300-летия Кузбасса организуем большие праздники во всех городах и районах области. Центром торжеств станет новая Московская площадь в Кемерове».

(Сергей ЦИВИЛЕВ, губернатор Кузбасса.)

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Московскую площадь построят к юбилею

Сейчас проект проходит экспертизу.

Площадь Московскую в Кемерове, которая будет располагаться на пересечении улицы Терешковой и Притомского проспекта, построят к июню 2021 года. Сейчас проект находится на экспертизе.

Вопрос об окончании строительства задал кемеровчанин на цифровой платформе «Кузбасс-онлайн». «В связи с грядущей знаменательной датой в честь 300-летия Кузбасса просим разъяснить, когда приступят к строительству Московской площади на проспекте Притомском» - так звучал вопрос от горожанина.

В управлении городского развития города Кемерово ответили, что сейчас проектная документация на строительство площади Московской находится на государственной экспертизе.

«По завершении процедур устранения замечаний экспертов и получения положительного заключения будет объявлен аукцион на строительство сценического комплекса и площади для проведения массовых мероприятий. Срок завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию - июнь 2021 года», - говорится в официальном ответе.