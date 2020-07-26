2020-07-26T13:05:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июля:

Появилась актуальная информация на утро 27 июля
Лия Гараева
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 27 июляМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 27 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 27 июля. Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе по информации оперативного штаба.

На утро 27 июля в Кемеровской области у 40 жителей региона был диагностирован коронавирус. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 1283 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 1956 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 30 пациентов.

Однако не все смогли пережить это заболевание. Сейчас общее число умерших достигло 21 человека.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5765 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 3260 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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