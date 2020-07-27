Новыми драйверами российского агроэкспорта аналитики РСХБ назвали масличные, сахар и мясо

В первом полугодии объем экспорта продукции АПК (без учета стран ЕАЭС) составил $10,5 миллиарда, нарастив 17 процентов в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Отгрузки в страны ЕАЭС подтверждают тенденцию: за первые 4 месяца 2020 их объемы выросли на 10 процентов, до $1,2 миллиарда. В ЦОЭ полагают, что по итогам года вывоз сельхозпродукции за рубеж может увеличиться более чем на 10 процентов до $27-28 миллиардов. Минсельхоз РФ прогнозирует экспорт в 2020 году на уровне прошлого года, в размере $25 миллиардов.

«Мы ожидаем, что основной прирост обеспечат как первостепенные экспортные категории, зерновые и масложировые, так и новые драйверы экспорта – масличные, сахар и мясо. Если объемы экспорта масличных и мяса за первые полгода 2020 года выросли в 2 раза, то экспорт сахара и кондитерских изделий показал четырехкратный рост. Доля этих трех категорий в структуре отгрузок агротоваров из России выросла с 6 процентов в первом полугодии 2019 года до 12 процентов в 2020 году. При этом доля трех основных экспортных категорий, зерновых, масложировых и рыбы, снизилась с 73 процентов до 68 процентов», — отметил Андрей Дальнов, руководитель ЦОЭ Россельхозбанка.

Экспорт масличных за полгода 2020 года достиг отметки в $598 миллионов. Отгрузки семян подсолнечника выросли в 3,5 раза до $291 миллиона, соевых бобов в 1,5 раза до $149 миллионов. По данным Минэкономразвития, в среднесрочной перспективе планируется наращивание объемов экспорта сои в Китай до 3,7 миллиона тонн ежегодно, что в текущих ценах эквивалентно $1 млрд.

Экспорт сахара и кондитерских изделий из него вырос с $79 миллионов до $305 миллионов. Драйвером категории стал свекловичный сахар. За 6 месяцев 2020 года экспорт этого продукта вырос в 17 раз с $13 миллионов до $218 миллионов. Производство твердого свекловичного сахара в объемах, значительно превосходящих внутренний спрос, вынуждают российских производителей искать новые рынки сбыта. Доли Украины и Турции в структуре экспорта сократились, значительно выросли доли стран Средней Азии и Азербайджана.

Неплохие приросты демонстрирует экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов, его объемы выросли с $149 миллионов до $336 миллионов. По мясу птицы рост составил 2,5 раза, до $193 миллионов, свинины — 4 раза, до $85 миллионов, говядины — в 3 раза, до $16 миллионов. Если говорить о странах-импортерах российской мясной продукции, то Китай переместился на первую строчку с долей 45 процентов (54 процентов с учетом Гонконга). Почти в 3 раза вырос экспорт категории во Вьетнам — с 12 до 15 процентов. Украина теперь занимает вторую строчку в структуре экспорта мяса, ее доля сократилась с 28 процентов до 16 процентов, хотя непосредственно отгрузки продукции выросли с $42 миллионов до $53 миллионов долларов.

Экспорт категории «жиры, масла и воски» вырос на $0,5 миллиарда долларов или на 33 процента в относительном выражении, достигнув отметки в $1,9 миллиарда. Драйвер категории – экспорт подсолнечного масла за первое полугодие 2020 года вырос до отметки в $1,3 миллиарда (+35 процентов). Экспорт жиров, масла и восков в Китай вырос в 3 раза, достигнув $579 миллионов или 30 процентов от всех объемов экспорта категории. Также кратный прирост показала Индия, нарастив импорт категории с $28 до $213 миллионов (+669 процентов) и переместившись с 13 строчки на 3 в рейтинге стран-импортеров категории с долей 11 процентов.

Одна из основных экспортных категорий, «злаки», за январь-июнь 2020 года достигла отметки в $3,3 миллиарда, продемонстрировав рост в 10 процентов в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 18 процентов в натуральном. Основные драйверы роста категории – пшеница и меслин, кукуруза, ячмень.

Экспорт категории «рыба, ракообразные и моллюски» сократился на $129 миллионов долларов или на 6 процентов в относительном выражении. Наибольшее падение показали отгрузки ракообразных и рыбного филе. Экспорт мороженой рыбы в стоимостном выражении снизился на 2 процента. Интересен рост экспорта такой премиум продукции, как свежие крабы: отгрузки за первое полугодие 2020 года выросли на 20 процентов до $273 миллионов. Основные получатели – Южная Корея, Китай и Япония.

По итогам первого полугодия 2020 года крупнейшим покупателем продукции агропромышленного сектора из России стал Китай. В страну экспортировано продукции на 1,9 миллиарда долларов. При этом Китай закупает не основную экспортную позицию, зерно, а много другой продукции: в частности, замороженную рыбу ($717 миллионов), ракообразных ($118 миллионов), подсолнечное масло ($282 миллиона), соевое масло ($182 миллиона), рапсовое масло ($104 миллиона), соевые бобы ($94 миллиона), мясо птицы ($143 миллиона). На перечисленные 7 позиций приходится 87 процентов поставок в страну. Второе место по объемам закупок агротоваров из России занимает Турция, третье — Южная Корея. За первое полугодие они ввезли продукции из России на $1,5 миллиарда и $0,7 миллиарда соответственно. С небольшим отрывом от Кореи четвертое место занимает Египет с $0,6 миллиарда долларов экспорта агротоваров.

В рамках обслуживания внешнеэкономической деятельности Россельхозбанк предоставляет клиентам широкий спектр продуктов и услуг. C участием РСХБ реализуются сделки по экспорту зерновых культур в Египет по контрактам с уполномоченным египетским контрагентом. В рамках этих сделок осуществляется выдача контргарантий в пользу крупного египетского банка в целях обеспечения контрактных обязательств российского поставщика.

В условиях высокой волатильности товарных и финансовых рынков Россельхозбанк помогает своим клиентам управлять рисками с помощью широкой линейки хеджирующих инструментов и индивидуального подхода. Так, за первое полугодие текущего года РСХБ помог экспортерам захеджировать риски на сумму около $400 миллионов.

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