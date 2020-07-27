2020-07-27T14:51:49+03:00
Общество

Не грубить, не курить, одеваться скромно: кузбасские власти утвердили новый Кодекс этики

Документ подписан 27 июля
Екатерина РОМАНОВА
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Не грубить, не курить, одеваться скромно: кузбасские власти утвердили новый Кодекс этикиНе грубить, не курить, одеваться скромно: кузбасские власти утвердили новый Кодекс этикиФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих утвердили власти Кузбасса. В этом кодексе регулируются как основные принципы и правила - в том числе и этические - служебного поведения, так и ответственность за их нарушение.

Кузбасские власти 27 июля 2020 года утвердили «Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, замещающих должности государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области - Кузбасса». Новый кодекс принят вместо старого, который действовал с марта 2011 года. Его цель - обеспечить добросовестное и эффективное выполнение должностных обязанностей госслужащими, а также укрепить авторитет государственной власти.

Согласно кодексу, госслужащие не могут действовать под влиянием личных целей, особенно если это препятствует добросовестному исполнению должностных обязанностей. Они обязаны быть беспристрастными, корректными и внимательными в обращении с гражданами, проявлять терпимость и уважение к традициям народов России и других государств, не использовать служебное положение при решении личных вопросов. Кодекс предписывает воздержание от грубости и пренебрежительного тона, угроз и оскорблений, курения во время совещаний или служебного общения с гражданами. А вот доброжелательность, вежливость, корректность и терпимость в общении с гражданами и коллегами лишь приветствуются. Кроме того, кодекс указывает и на то, как должен выглядеть госслужащий: это общепринятый деловой стиль, отличающийся сдержанностью, аккуратностью и традиционностью.

«Нарушение государственным служащим положений кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной в государственном органе, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений кодекса влечет применение к государственному служащему мер дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности», - говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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