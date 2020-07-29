«Автокошелёк»: быстрые деньги для автомобилистов

В этой статье «Ваш инвестор» расскажет, что нужно знать автомобилистам о займах под залог транспортных средств.

- Что такое автозаём?

Это заём, который оформляется под залог легкого или грузового автомобиля, либо спецтехники – услуга, которая позволяет получить нужную сумму денег в день обращения.

- На какие цели выдаются такие займы?

Неважно, на что вам понадобились деньги, автозаймы выдаются абсолютно на любые цели.

- Чем автозаём отличается от обычного кредита?

В первую очередь, скоростью получения финансов: среднее время оформления займа – около получаса. Во-вторых, списком документов: для автозайма вам потребуется паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства. Кроме того, получить заем под залог авто можно при наличии действующих кредитов и даже если кредитная история испорчена.

Фото предоставлено ООО МКК «Ваш инвестор».

- Можно ли пользоваться своим автомобилем в период действия займа?

Да, в случае если автовладелец выбирает займы «под ПТС», транспортным средством можно пользоваться.

- На каких условиях выдается автозаём?

Условия получения займа максимально прозрачные и досконально прописаны в договоре. Сумма займа определяется после осмотра и оценки автомобиля специалистом компании. Срок займа при необходимости можно продлевать, либо погашать долг досрочно без штрафов.

- Как получить деньги?

Сделать это можно быстро – заполнить заявку на сайте, ответить по телефону на вопросы специалиста компании и получить предварительное решение. Посещение офиса и встреча с менеджером компании нужна для оценки автомобиля и подписания документов. Деньги можно получить в этот же день.

Таким образом, любой автомобиль может стать «кошельком на колесах», дающим возможность дополнительного финансирования при возникновении денежных вопросов.

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