В Кемерове завершился второй этап строительства президентского кадетского училища

В Кемерове завершено строительство второго этапа президентского кадетского училища. Общая площадь построенных зданий составляет около восьми тысяч квадратных метров.

Работы стартовали в конце сентября 2019 года, и вот образовательное учреждение располагает площадями для приема новых воспитанников. Почти за год удалось построить два жилых корпуса, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном. Сейчас строители завершают благоустройство территории возле новых корпусов.

Общая площадь новых зданий составляет почти восемь тысяч квадратных метров, в том числе более 6,5 тысячи квадратов приходится на спорткомплекс. Он соединен со спальными корпусами теплыми переходами. После ввода новых корпусов в училище смогут жить и получать образование 840 кадетов, число учащихся будет увеличиваться постепенно, в течение нескольких лет.

- Важно создать кадетам, которые впервые надолго покинули родной дом, комфортные условия для жизни и обучения, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. -Чтобы решить эту задачу, на строительстве новых корпусов кадетского училища ежедневно работали более 420 человек и 35 единиц техники. Строительство завершили в срок, 1 сентября жилые корпуса и спорткомплекс примут учащихся.

СПРАВКА «КП»

Первая очередь училища была введена в строй 1 сентября 2019 года. В нее входят:

- учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой;

- столовая на 900 мест с обеденными залами;

- плац для построения кадетов;

- спальный корпус на 360 мест;

- медицинский пункт с 25 стационарными местами;

- крытый спортивный комплекс с отдельными залами для игровых видов спорта, единоборств, силовых тренировок;

- 10 открытых площадок для волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола и других видов спорта;

- стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест, полоса препятствий.

В прошлом году в училище начали заниматься 350 кадетов. В этом году будет набрано еще 120 пятиклассников со всей страны.

НА СЛОМ

Заброшенные здания ликвидируют

К 300-летию большую часть либо приведут в порядок, либо снесут.

Кузбасс продолжает преображаться к грядущему 300-летию. В том числе внимание уделяется недостроенным и заброшенным строениям, которые не только портят облик городов, но и представляют опасность для людей.

Ревизию незавершенных и брошенных строений начали проводить еще в октябре 2018 года. За все время было выявлено 1693 таких объекта. Большую часть зданий планируется снести, отремонтировать либо достроить к празднованию 300-летия Кузбасса. Сейчас во всех 34 территориях области 1068 строений уже демонтированы либо достроены и введены в эксплуатацию. Еще 625 объектов находятся на контроле специалистов.

- В Кузбассе не должно быть бесхозных, аварийных или недостроенных зданий. Менее чем за два года в Кузбассе снесли 958 таких зданий, а на 110 объектах провели ремонтные работы или достроили, - сообщил губернатор Сергей Цивилев. - Заброшенные полуразрушенные объекты не только портят облик региона, они являются источником техногенной опасности. Освобожденные от бесхозных объектов земельные участки будут использоваться для инвестиционных проектов, работать на экономику Кузбасса.

ПЕРСПЕКТИВЫ

300 инициатив - к 300-летию Кузбасса

В регионе продолжают претворяться в жизнь проекты инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива».

В Кузбассе продолжается реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива». К юбилею региона их будет реализовано не менее 300.

Конкурс инициатив проводится уже второй год подряд. В 2020 году будет реализовано 142 проекта благоустройства общественных пространств, в прошлом году удалось воплотить 107 идей. На 2021 год намечено реализовать около 100 проектов.

- Выступить с инициативой благоустройства может любая группа граждан: соседи, коллеги, друзья, представители общественной организации, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Инициативное бюджетирование - это эффективный механизм, позволяющий направлять бюджетные средства на те преобразования, которые действительно нужны людям.

Детская игровая площадка в сквере Новорожденных стала одним из проектов инициативного бюджетирования. Фото: пресс-служба АПК

Ежегодно в областном бюджете предусматривается 125 миллионов рублей на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Субсидия на один проект, определенный по результатам конкурсного отбора, может составить до 1,25 миллиона рублей, остальная сумма складывается из взносов жителей, участия бизнеса и муниципалитета.

На прошлой неделе в Кемерове увидел свет очередной проект инициативного бюджетирования - это детская игровая площадка в сквере Новорожденных на ФПК. Место отдыха пользуется большой популярностью у жителей микрорайона, число которых год от года растет. В рамках проекта по инициативе жителей здесь установили новые качели, горку и турники. До конца года в областной столице появятся спортивные площадки во дворах спортшколы № 5 Кировского района, гимназии № 25 Ленинского района и № 96 жилого района Кедровка.

Площадка в сквере Новорожденных стала 30-м по области проектом с начала 2020 года. Также в этом году введены конкурсные объекты в Беловском, Таштагольском и Тисульском районах, Ижморском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском муниципальных округах, Киселевске, Новокузнецке, Полысаеве, Прокопьевске. В поселке Итатский Тяжинского муниципального округа готова к открытию обновленная детская игровая площадка по улице Советской, а в Мариинске идет ремонт площади у поликлиники. Там обновят асфальтное покрытие, отремонтируют тротуарную плитку, парковые диваны и светильники.