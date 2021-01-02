Совсем не праздничная история произошла в кузбасском городе Мыски, точнее, в деревне Чувашка под Мысками.1 января, когда вся страна, проводив 2020 года, с надеждой встречала новый, 2021 год, к одному из домов в Чувашке прибилась собака. Ее голова была окровавлена, щека – разорвана, нижняя челюсть частично раздроблена, а зубы – сломаны. Очевидно, что во рту собаки взорвалась петарда.- Я уверена, что собаке насильно вложили петарду в рот: ни одно животное само по своей воле никогда не подхватит ничего горящего или грохочущего, собаки боятся огня! - прокомментировала Евгения Морошкина, зоозащитница.Когда она попала в руки волонтеров, глаза собаки были наполнены ужасом и болью. А еще – надеждой, что ей помогут.- Это девочка. Очень мужественная, выдержанная, ласковая собачка. Крупная, красивая. Мы назвали ее Лаки. Ни разу не заскулила, не завыла, только тихо стонала от ужасной боли, - рассказывают волонтеры.Чтобы помочь собаке, ее отвезли в Новокузнецк, в ветеринарную клинику. Здесь ей сделали рентген, сшили мягкие ткани. А еще отметили, что у Лаки термический ожог, и сейчас очень важно не допустить некроза. Если удастся это сделать, в будущем ветеринары-хирурги смогут восстановить собаке челюсть.- Пока не ясно, что ждет собаку, но у нас есть надежда, что все получится. Уже сейчас несколько человек сказали, что готовы в будущем взять Лаки к себе, подарить ей дом и тепло. Неравнодушные люди переводят деньги, чтобы оплатить обследование, операции, лекарства, будущие операции. Когда есть такая поддержка, это воодушевляет. Мы, волонтеры, видим, что у Лаки появился реальный шанс на нормальную жизнь, рассказала волонтер Наталья.По факту жестокого обращения с животными волонтеры написали заявление в полицию. И пока правоохранители устанавливают личности тех, кто причинил страшные травмы собаке, сама Лаки потихоньку приходит в себя. Глаза ее по-прежнему полны боли, но страх постепенно уходит. После операции она немного самостоятельно поела. А это значит, что шанс на выздоровление и полноценную жизнь у Лаки есть. Ведь не зря же ей волонтеры дали такое имя!Помочь Лаки и подарить ей шанс на жизнь можно здесь.