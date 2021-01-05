Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество 2021 Кузбассе. Сильные морозы должны отступить.По прогнозам, в четверг, 7 января, в Кузбассе преимущественно ожидается теплая и пасмурная погода. Так, в Кемерове, согласно сервису Gismeteo, ночью в Рождество температура опустится до отметки -22 градуса, днем потеплеет до -16 градусов. Ветер будет дуть с максимальной скоростью 7 метров в секунду, осадков не ожидается.На юге региона будет холоднее. В частности, в Новокузнецке в рождественскую ночь синоптики прогнозируют -28 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки -22 градуса. Ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер со скоростью 4 метра в секунду.Кстати в прошлом году в Кузбассе на Рождество наблюдалась температура от -3 до -8 градусов днем, местами было до -15 градусов. Ночью столбики термометров опускались до -11 градусов, при прояснениях до -16… -21.