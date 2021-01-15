И тут появился Гипнотизер…В обычной среднестатистической семье приключилась неприятность. Муж решил спрятать от любимой жены зарплату. Задуманное он воплотил в жизнь, а когда решил достать из заначки деньги, их там не оказалось. Куда могли подеваться кровно заработанные? Может, воры забрались? Или домашние обнаружили? Нет ответа на этот вопрос…И тогда в доме появился Гипнотизер. Он владеет специальными техниками, и под его гипнозом раскроются все тайны. А уж каким неоиданным окажется результат!Отметим, что в спектакле «Гипнотизер», поставленном инклюзивным театром Журавушка», заняты родителей детей-участников театра.ДК «Строитель»Орджоникидзе, 2318 января, начало в 19.00Цена билетов: 150 рублей.*************************************************************************Лучший блюз в НовокузнецкеСлушаем блюз в хорошей компанииВ Губернаторском джаз-клубе «Геликон» продолжается блюзовый сезон концертов. В эту пятницу состоится концерт, в котором будут выступать Михаил Мишурис, Алексей Пыстин, Дмитрий Швецов, Юрий Иушин и Евгений Коллини.Михаил Мишурис – уникальный для российской сцены исполнитель. Пройдя исполнительскую школу в Чикаго, блюзовой столице мира, Михаил Мишурис по праву считается знатоком стиля и одним из лучших российских музыкантов — последователей чикагской и новоорлеанской школы блюза, соул и фанка.В его репертуаре - «черная» классика Чикаго и Миссисипи 30х-60х годов: от элегантного свинга до напористого новоорлеанского ритм-н-блюза. От классических произведений Muddy Waters, B.B. King, Ray Charles, Howlin Wolf, Willie Dixon, до собственных композиций. Его концерты — это всегда элегантная роскошь и безупречный стиль. И в этом вы сможете убедиться сами!Джаз-клуб «Геликон»Ул. Покрышкина, 4.15 января, начало в 19.00Цена билетов: 600 рублей.Через экспонат – в историю*************************************************************************Делаем первые шаги в изучение истории регионаПервая из серии лекций, приуроченных к 30-летию музея-заповедника «Кузнецкая крепость», состоится в Новокузнецке 17 января. Называться она будет «В гостях у самовара». Взрослые и дети, пришедшие на лекцию, узнают, как появился популярный водогрейный инструмент, какие бывают у него разновидности, а также увидят некоторые образцы из музейной коллекции. Если позволит погода, то на территории музея растопят старинный жаровый самовар и угостят детей и взрослых чаем.Музей-заповедник»Кузнецкая крепость»Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-9217 января, начало в 13.00Цена билетов: от 80 до 200 рублей.*************************************************************************Золотой поцелуй Густава КлимтаВосхищаемся текучими линиями художников-модернистовКонец XIX века в искусстве был совершенно невероятным временем в искусстве. Мир стремительно менялся, технический прогресс заставлял искать новые формы и образы в искусстве. И все это, в конце концов, привело к зарождению модерна, или ар нуво, или сецессиона – в разных странах он назывался по-разному. Ярче всего модерн проявил себя в архитектуре и декоративно-прикладном творчестве. Картины же, рисунки и плакаты воспринимались скорее как часть декора интерьера.Чем выделялись такие произведения искусства? Плавными текучими линиями, словно подсмотренные у природы, необычные формы и мотивы, краски и сюжеты. Особенности стиля модерн находят яркое выражение в творчестве австрийского художника Густава Климта. Своеобразной классикой модерна стали произведения чешского художника Альфонса Мухи. Ночной мир Парижа - одна из ведущих тем в творчестве французского художника Анри де Тулуз-Лотрека.Работы этих трех художников сейчас выставляются в Новокузнецком художественном музее. В экспозицию вошло более 60 работ, воссозданных в технике жикле. Репродукции в точности передают уникальные особенности живописного оригинала, такие как характер мазка и кракелюр. Вместе с репродукциями живописных произведений представлены репродукции рисунков, рекламных плакатов и афиш.О творчестве трех ярких художников-модернистов, об истории создания полотен, известных всему миру, можно будет, прослушав аудиоэкскурсию или присоединившись к музейной экскурсии в воскресенье. Успеваем до 17 января!Новокузнецкий художественный музейул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45Среда, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00Четверг – с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной.Цена билетов: от 170 до 250 рублей.