В Кузбассе запретили платную рыбалку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приятная новость для рыболовов: с 1 января в Кузбассе не стало платных рыболовных участков для любительской и спортивной рыбалки. Правда, запрет касается не всех водоемов. Мы расскажем, где можно, а где нельзя ловить рыбу в нашем регионе.

Согласно федеральному закону № 475-ФЗ от 25 декабря 2018 года срок действия договоров о предоставлении рыбопромысловых и рыболовных участков для организации любительского и спортивного рыболовства закончился 31 декабря 2020 года, и теперь рыболовные базы могут брать деньги только за прокат лодки и снастей.

- Раньше у нас были участки на реках, которые были отданы под спортивно-любительское рыболовство. Таких участков было чуть больше десятка, теперь же они стали водными объектами общего пользования, а это значит, что забросить удочку можно практически в любом месте без приобретения путевки, за некоторыми исключениями, где доступ граждан может быть запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами, - прокомментировала старший государственный инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Оксана Шевелева.

Под исключение попадают водные объекты, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц. Здесь рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. Также нельзя рыбачить на землях обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий и на водных объектах, которые используются для выращивания товарной аквакультуры.

Главным принципом рыбалки по-прежнему остается соблюдение суточной нормы лова, а также его законные способы добычи. Так, согласно нормам, за сутки в Кузбассе можно поймать:

- не более одного тайменя;

- до 5 килограммов хариуса;

- до 2 килограммов раков;

- до 0,5 килограмма гаммаруса;

- до 0,1 килограмма хирономид.

А вот если попавшийся на крючок экземпляр по весу превышает 10 кило, то вторую рыбину ловить уже не стоит. Кстати, за вылов ценных пород рыбы недозволенными орудиями лова предусмотрены иски и штрафы.