Как записать ребенка в школу в 2021 году в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году изменились правила записи ребенка в школу. Рассказываем, как именно теперь это можно сделать.

В какие сроки подаются документы

В 2021 году изменился порядок приема детей в организации начального, основного и среднего общего образования. Самое главное - сдвинулись сроки подачи документов, теперь родители смогут это сделать с 1 апреля до 30 июня.

Если будущего первоклассника планируется отправить в школу, лицей или гимназию, которые находятся за пределами района, где проживает ребенок, то для подачи документов предусмотрен период с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Как сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса, в середине марта в городах и районах школы будут распределены по микрорайонам. Всю информацию можно будет найти на сайтах образовательных организаций.

Преимущества при зачислении

Дети, которые проживают в одной семье и имеющие общее место жительства, получили преимущество при приеме в первый класс той школы, где учатся их братья или сестры. При наличии такого права родителям к стандартному пакету документов нужно приложить еще и справку с места работы.

В каком возрасте принимают в школу

По правилам отдать ребенка в школу можно с шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Если родители приняли решение о более раннем либо, наоборот, более позднем начале обучения, потребуется их письменное заявление, а также разрешение учредителя школы.

Как будут заниматься дети с особенностями развития

Дети с ограниченными возможностями здоровья будут приниматься на обучение по адаптированным образовательным программам на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и только с согласия родителей или законных представителей.