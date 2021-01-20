23 января завершается прием заявок для поступления в «Школу фермера»

С 15 декабря 2020 года в Кузбассе идёт прием заявок для участия в конкурсном отборе образовательного проекта АО «Россельхозбанк» «Школа фермера», ориентированного на содействие созданию новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК. Проект запускается при поддержке Министерства сельского хозяйства Кемеровской области-Кузбасса и Кузбасского ГСХА.

Россельхозбанк совместно с Кузбасской ГСХА подготовил программу теоретического и практического обучения построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля», а также повышения квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям.

«Школа фермера» - уникальный проект, который позволяет начинающим предпринимателям, владельцам личных подсобных хозяйств, студентам реализовать идеи и все возможности для создания и развития агробизнеса. В результате нашей совместной с Минсельхозом Кузбасса и Россельхозбанком работы будут созданы новые рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции. Это особенно актуально сейчас в условиях новых бизнес-рисков, повышения конкуренции на рынках традиционных продуктов питания и в тоже время растущих рынках органической продукции, - отмечает врио ректора Екатерина Ижмулкина. - Курс синхронизирован с Программой по продвижению региональных брендов Минсельхоза, мы расскажем обо всех нюансах и научим зарабатывать в сити-фермерстве и птицеводстве – направлениях, которые наиболее перспективны и востребованы в Кузбассе.

Обучение в «Школе фермера» будет бесплатным, все расходы по организации обучения участников и прохождению ими практики берет на себя Россельхозбанк и ВУЗ. Участники будут отбираться по итогам конкурса. Победители пройдут бесплатное обучение по программе профессиональной переподготовки по направлениям «экономика и управление птицеводческим хозяйством» и «экономика и управление сити-фермы» с выдачей сертификата установленного образца. Обучение в «Школе фермера» будет проходить на базе ФГБОУ ВО Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Предусмотрено также прохождение стажировки на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса и в лучших фермерских хозяйствах Новосибирска и Кузбасса, меры по дальнейшему сопровождению и поддержке участников программы. Начало обучения запланировано на 24 февраля 2021 года.

В конкурсе могут принять участие:

- главы крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельской территории (сельской агломерации) Кемеровской области -Кузбасса,

- члены сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, зарегистрированных на сельской территории (сельской агломерации) Кемеровской области -Кузбасса, планирующие зарегистрироваться в качестве КФХ.

Требования к образованию: необходимо иметь высшее или средне-профессиональное образование.

Желающим стать участниками проекта необходимо в срок до 23 января 2021 года подготовить эссе, презентацию или видеоролик по направлениям «Сити-фермерство» и «Птицеводство» и вместе с заполненной заявкой прислать на электронную почту: schoolfarmers42@gmail.com, консультации по телефону 8-904-999-27-05.

Мотивационное эссе должно быть оформлено согласно требованиям: печатная версия (не более 2 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5). В мотивационном эссе должны быть отражены: профессиональные планы на будущее; причины, по которым кандидат хочет обучаться по программе профессиональной переподготовки; каким образом кандидат планирует использовать знания и навыки, полученные во время обучения по программе, в своей профессиональной деятельности. Эссе должно содержать основную тему «Я выбрал данную программу обучения для того, чтобы…». Презентация должна отражать основную бизнес-идею будущего проекта, не более 10 слайдов. Видеоролик должен быть не более 3-х минут.

Список кандидатов, прошедших конкурсный отбор для участия в проекте «Школа фермера», будет размещен на сайтах Министерства сельского хозяйства Кемеровской области - Кузбасса и ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА.

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