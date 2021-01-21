Правильные деревья: ученые посоветовали растения для рекультивации земли на разрезах АО "Стройсервис"

Правильные деревья: учёные посоветовали растения для рекультивации земли на разрезах АО «Стройсервис». ФОТО: Алексей ИВАНОВ.

Для каждой климатической зоны и места характерны свои травы, цветы, деревья и кустарники. Зная об этом, специалисты АО «Стройсервис» обратились за помощью к ученым, чтобы те помогли провести рекультивацию на разрезах.

Оптимальные для климатических и природных условий вариант технологии биорекультивации разрабатывает Кузбасская Государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА).

Для этого ученые изучают химический состав и структуру отвалов на базе разрезов «Березовский» и «Шахта №12». Их задача – подобрать такие травы и деревья, которые смогут не только прижиться на рекультивированных землях, но и бороться с загрязнениями окружающей среды.

На посадке деревьев. ФОТО: Алексей Иванов.

- В нашем климате для биологической рекультивации отвалов оптимально подходят травы. Например, сидеральные – это клевер и горчица белая, и традиционные - кострец и люцерна. А из деревьев – береза и сосна обыкновенная, - пояснила Марина Яковченко, кандидат химических наук, доцент кафедры ландшафтной архитектуры Кузбасской ГСХА

К слову, все эти растения типичны для нашего региона. Так, в естественной среде березы и сосны часто самозасеивают гористые склоны и берега рек, где быстро растут и распространяются по территории. Такие леса формируют устойчивый плодородный покров земли и максимально эффективно очищают атмосферный воздух.

- Выводы кузбасских ученых учтены в проектах биорекультивации, которые прошли государственную экологическую экспертизу. В 2021 году компания планирует высадить 500 тыс. деревьев на площади 125 га рядом с населенными пунктами по всему Кузбассу, - отметил начальник отдела охраны окружающей среды АО «Стройсервис» Дмитрий Аношин.

Новые деревья высаживают осенью и весной, чтобы они лучше приживались. ФОТО: Алексей Иванов.

В скором времени специалисты разреза Березовский в Новокузнецком и Прокопьевском районах высадят 248 тысяч деревьев на площади 62 га, что сопоставимо с размерами 160 стандартных футбольных полей. А для того, чтобы деревья лучше прижились, их будут высаживать весной и осенью. Уже определены места: в основном это заброшенные вырубки, лесные гари и овраги. В 2022 году эти деревья обследуют и передадут на баланс департаменту лесного комплекса Кузбасса.