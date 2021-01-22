Сирийские напевы, загадочный спектакль и чудеса из пластилина: как провести выходные в Кемерове

Музыка кино - особый музыкальный жанр, который вошел в нашу жизнь еще со времен немого кинематографа. Фото: Филармония Кузбасса.

Волшебная музыка кино

Вспоминаем песни из известных фильмов.

Струнный квартет «Элегия» под управлением Сергея Сагана и органистка Елена Шевченко предлагают жителям города зарядиться позитивом и приглашают на инструментальный концерт зарубежной и отечественной киномузыки.

Гостей ждут не только знакомые и любимые мелодии из популярных фильмов и сериалов, но и малоизвестные, редко исполняемые, но тем не менее очень интересные кинотемы, заслуживающие слушательских симпатий и внимания.

Музыка кино - особый музыкальный жанр, который вошел в нашу жизнь еще со времен немого кинематографа, а сошедшие с экрана мелодии в концертном исполнении привлекательны непохожими аранжировками и новыми темброво-инструментальными решениями. Таковы в программе ансамбли струнных и органа, солирующих мелодики и саксофона.

Калейдоскоп музыкальных кинообразов никого не оставит равнодушным еще и потому, что исполняется музыка из разных кинофильмов - комедий и драм, детективов и фэнтези, мелодрам и мюзиклов, военных и приключенческих…

Среди авторов саундтреков - композиторы, уже ставшие классиками этого жанра: Генри Манчини, Владимир Косма, Исаак Шварц, Эннио Морриконе, Эдуард Артемьев, Гарри Уоррен, Ханс Циммер, Клаус Бадельт…

Мелодии кино - это всегда концерт-воспоминание о времени, нашем знакомстве с фильмами, личных событиях, пережитых эмоциях.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

24 января, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 500 рублей

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Спектакль создан по двум рассказам Хулио Кортасара «Сеньорита Кора» и «Здоровье больных». Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Между реальностью и мистикой

Смотрим спектакль-загадку.

Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает на спектакль «Интервью сеньора Кортасара под гранатовым деревом».

Спектакль создан по двум рассказам Хулио Кортасара «Сеньорита Кора» и «Здоровье больных», и, пожалуй, у великого Кортасара они самые загадочные. Рассказы - не просто жемчужина магического реализма, но и совершенно законченная история возможного выхода в параллельную, магическую реальность - порой очень близкую к нашей, а порой разительно от нее отличающуюся. Путей к достижению этого выхода может быть множество, и далеко не все из них носят сугубо мистический характер, однако результат остается неизменным...

Такой великий писатель, как Хулио Кортасар, не мог не создать шедевр. В этих рассказах умело тонкой нитью ярких и увлекающих сюжетов автор соединил реальность с вымыслом, при этом так талантливо описал их с абсолютно не присущих им сторон, что порой можно легко запутаться и принять настоящее за выдумку или же настоящее за сказку.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

23 января, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

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С помощью простого эксперимента маленькие участники смогут освоить пластилиновый квиллинг. Фото: Библиотека для детей и юношества.

Пластилиновые чудеса

Идем на познавательное занятие.

Лаборатория выходного дня «Почемучкино» Кемеровской библиотеки на Арочной приглашает детей и взрослых на новую встречу. Ведущий расскажет, из чего состоит пластилин, как получить новые цвета, какие бывают приемы лепки и как создаются разноцветные фигурки.

С помощью простого эксперимента маленькие участники смогут освоить пластилиновый квиллинг, самостоятельно слепят забавных зверушек. Дети примут участие в веселой физминутке и познакомятся со сказкой-мультфильмом «Пластилиновая ворона» Эдуарда Успенского, почитают и посмотрят книги, посвященные «пластилиновой» теме.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

23 января, начало в 11.00

Цена билетов: 100 рублей

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Музыкальный театр Кузбасса приглашает на спектакль «Безымянная звезда». Фото: Кадр спектакля.

Безымянная звезда

Наблюдаем за танцем двух сердец.

В музыкальном театре Кузбасса зрителям предлагают посмотреть спектакль «Безымянная звезда». Это очень красивая, трогательная и грустная история.

Морин - чудак и неисправимый романтик. Проживая в маленьком провинциальном городке, он долгое время по крупицам откладывает деньги из своего ничтожного учительского жалованья, чтобы купить немыслимо дорогую книгу или телескоп, чтобы ночи напролет любоваться звездным небом и мечтать об открытии новой звезды. Мона явилась перед Морином, словно звезда, упавшая с неба. «Звезда» оказалась страдающим, зависимым человеком, бежавшим от своей «красивой» жизни в поисках любви и понимания. Счастливая встреча двоих, так стремившихся, казалось бы, навстречу друг другу. К чему же привела эта встреча? Что подарила она обоим и почему не стала счастливой? Об этом повествуют создатели спектакля.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

23 января, начало в 17.00

Цена билетов: от 200 до 800 рублей

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Сирия - колыбель цивилизаций

Слушаем жаркую музыку холодным вечером.

У кемеровчан и гостей города появилась возможность познакомиться поближе с уникальной древней культурой, посетив концерт «Сирия - колыбель цивилизации». Исполнители-виртуозы из России и Сирии специально объединились, чтобы дать возможность слушателям прикоснуться к музыкальной истории народов и услышать, как звучат сегодня мелодии и голоса старинной музыки.

Основу репертуара составляют традиционная музыка, этноджаз, танго, старинные арабские песни и фольклор (самаи, лонго, башраф), творчески переосмысленные и заново аранжированные, народные славянские песни, песни легендарной певицы Файруз, а также авторская музыка композитора Камаля Баллана - уроженца Сирии, который более 40 лет прожил в России. Он кстати, в свое время принимал участие в создании треков к таким фильмам, как «9 рота» и «Турецкий гамбит».

В программе есть как быстрые, ритмичные, зажигательные мелодии, так и философские произведения, погружающие в глубокие размышления. Одним словом, каждый обязательно услышит то, что найдет в душе живой отклик.

Римско-католическая церковь Кузбасса

ул. Черняховского, 2б

22 января, начало в 18.30

Цена билетов: от 250 до 500 рублей