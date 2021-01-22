Рассматриваем сотню фотографий, вышиваем и слушаем мюзикл: яркая программа выходных в Новокузнецке

В экспозицию выставки «Сибирский калейдоскоп» вошли сто фоторабот. Фото: Надежда ЕЛЕНЕВА.

Сто фотографий «Сибирского калейдоскопа»

Любуемся красотами Сибири в отражении объектива.

Сам по себе фотоаппарат - всего лишь предмет, который запечатлевает моменты жизни. А вот то, что будет на фотоснимке, зависит от человека, который держит в руках фотоаппарат. Именно фотограф способен увидеть ускользающую красоту единственного момента, выбрать правильный ракурс, заметить то, чего другие люди не успевают заметить - и нажать на спуск.

Сто фоторабот, на которых запечатлелись неповторимые моменты жизни, красоты природы и люди разных профессий вошли в экспозицию выставки «Сибирский калейдоскоп». Их представили 16 ведущих фотографов клуба - Елена Панькова, Михаил Заречнев, Ирина Галактионова, Евгений Губанов, Вячеслав Холзаков и другие. В каждой работе чувствуется искреннее восхищение автора своими героями и неповторимый стиль, присущий только ему.

Выставка открылась 19 января и будет работать только до 7 февраля. Остановить мгновения дано не каждому, так давайте же насладимся теми, которые удалось запечатлеть на снимках.

Дом творческих союзов

пр. Кузнецкстроевский,1, т.: (384-3) 46-55-01

Ежедневно, с 10.00 до 18.00

Цена билетов: от 50 до 70 рублей

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Выставка расположена в пространстве двух зданий - в холлах Обер-офицерского дома и Солдатской казармы. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ.

Из прошлого в настоящее

Знакомимся ближе с историей Кузнецкой крепости.

В этом году музею-заповеднику «Кузнецкая крепость» исполняется 30 лет. Дата юбилейная, хоть и небольшая. Но сама история Кузнецкой крепости намного больше. За время своего существования она переживала пожары, здесь разбивали огороды, пространство крепости то наполнялось людьми, то приходило в запустение. Пока, в конце концов, здания, построенные на территории нынешнего заповедника, не стали разрушаться. Лишь в 1991 году судьба крепости резко изменилась. И потребовалось несколько лет, чтобы она вновь предстала перед нами во всей красе.

Первым мероприятием к юбилейной дате стала фотовыставка, посвященная истории центрального объекта музея-заповедника - Кузнецкой крепости в XX и XXI веках. Основу экспозиции составят фотографии разных лет из музейного фотоархива. Это копии исторических кадров 1930-1960-х годов, снимки, сделанные как сотрудниками музея, так и подаренные его посетителями, рассказывающие о жизни крепости в последние 90 лет. На одних снимках запечатлено то, что осталось от проездной башни, зданий, полубастионов к началу 1990-х годов. На других снимках - работы по реконструкции, а также находки, которые были сделаны здесь при раскопках. На третьих - многочисленные праздники и будни сегодняшнего музея.

Выставка расположена в пространстве двух зданий - в холлах Обер-офицерского дома и Солдатской казармы - и будет работать до 9 марта 2021 года.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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На мастер-классе расскажут об истории техники вышивки тамбурным швом. Фото: Павел СУХОРЕБРИКОВ.

Займемся тамбурной вышивкой?

Украшаем мир вокруг себя узорами и символами.

Сегодня искусством вышивки владеют в основном мастерицы, которые не мыслят своей жизни без пялец, ниток и тканей. А ведь когда-то вышивать умели даже маленькие девчушки! Вышивкой украшали одежду, головные уборы, полотенца, скатерти. Вышивка была как повседневной, так и праздничной, однако она всегда соответствовала определенным законам, которые никогда не нарушались.

Одна из самых доступных для освоения техник - тамбурная вышивка. Она состоит из округлых звеньев, которые плавно перетекают одно в другое. Именно этим швом вырисовывали узоры, очерчивая их округлыми линиями. Чаще всего в тамбурной вышивке использовали красные ткани для основы и белые нитки для узоров.

На мастер-классе, который пройдет в Центре русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница», расскажут об истории техники вышивки тамбурным швом, значении символов и применении в быту. И обязательно научат вышивать - иглой и крючком.

Центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница»

ул. 25 лет Октября, 2, т.: (384-3) 74-57-41, 8-950-261-59-56

26 января, начало в 15.00

Стоимость участия в мастер-классе уточняйте у организаторов

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Театр кукол «Сказк» приглашает зрителей на спектакль «Гуси-лебеди». Фото: Екатерина БАХАРЕВА.

Гуси-лебеди из театра кукол «Сказ»

Спешим на спектакль и наслаждаемся доброй сказкой-притчей.

Их крылья способны наделать шума и унести маленького ребенка за темные леса и глубокие моря. Они с удовольствием выполняют поручения не самой доброй женщины, которая живет в лесу. Они - это Гуси-лебеди, которыми пугают маленьких детей.

Но им будет противостоять маленькая девочка, которая отправится на поиски пропавшего брата. Девчонке предстоит пройти лес с волшебной яблоней и говорливой печкой, похлебать киселька да молока из реки - и все ради того, чтобы воссоединить семью.

Удастся ли маленькой девочке побороть свою гордость и начать помогать другим? Сумеет ли она сбежать от Бабы-яги и Гусей-лебедей? По силам ли ей будет вернуть брата домой? Обо все этом вы узнаете из сказки-притчи новокузнецкого театра кукол «Сказ».

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

24 января, начало в 11.00 и 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

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Кто он - узник замка Иф?

Идем на мюзикл «Граф Монте-Кристо».

Эта история о любви и верности, предательстве и мести была написана почти две сотни лет назад. Но она интересна и актуальна и сегодня. Ведь чувство собственного достоинства, доблесть, честь и честность, умение любить и дружить важны в любые времена.

На сцене Дворца культуры «Алюминщик» разыграются нешуточные страсти. Эдмона Дантеса, человека честного и преданного своему делу, обвинят в предательстве. Его возлюбленная станет женой другого человека, человек чести в отчаянии опустит руки, не сумев добиться справедливости, обретутся новые друзья, своим примером вдохновляющие жить. И, в конце концов, появится совершенно новый человек - граф Монте-Кристо. Он начнет мстить предателям, но устав от мести, обретет внутренний покой.

Мюзикл «Граф Монте-Кристо» на протяжении 18 лет является украшением репертуара театра мюзикла «Седьмое утро». Не пропустите представление, проверенное временем, - и вновь и вновь вызывающее восхищение зрителя.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55, заказ билетов: +7-905-078-48-37

23 января, начало в 19.00

Цена билетов: от 1500 до 2500 рублей