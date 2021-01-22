Мама, помоги!: Жительница Новокузнецка ответила на звонок с неизвестного номера

Когда слышишь по телефону, что близкий человек попал в беду, трудно сохранить самообладание и не попасться на удочку мошенников. Фото: Анастасия Осипова

75-летней жительнице Новокузнецка позвонили с незнакомого номера. Звонившая представилась женой сына, и для усыпления бдительности собеседницы в разговоре стала называть ее мамой. А чтобы та не засомневалась из-за непривычно звучавшего голоса, с ходу объяснила, что говорить ей тяжело, потому что сломаны ребра. Якобы она попала в аварию, и чтобы ее не привлекли к ответственности, нужно заплатить один миллион рублей.

Пенсионерка стала сокрушаться, что у нее нет столько денег, а на счете хранится только половина суммы. Мошенница согласилась и на эту сумму. Вскоре пришел курьер и забрал деньги. И только после этого пожилая женщина решила позвонить своей невестке. И тут выяснилось, что никакого ДТП не было, а вся эта история – ловушка мошенников.

Как позднее выяснили следователи, звонили новокузнечанке из Москвы.

Однако в Новокузнецке это не единственный случай мошенничества. За одни только сутки с заявлениями в полицию обратились 11 человек. Доверчивость обошлась им в общей сложности в 3 миллиона рублей.

55-летний новокузнечанин доверился позвонившему ему брокеру. Соблазнило предложение об инвестициях с высокой доходностью. Дело было еще в декабре. На имя новокузнечанина был открыт счет, на который он и перечислял деньги целый месяц – больше двух миллионов рублей. А потом обнаружил, что доступа к счету нет и телефоны брокеров отключены. Стало понятно, что орудовали мошенники. Сейчас делом занимаются сотрудники уголовного розыска.

100 000 рублей отдала мошенникам 83-летняя новокузнечанка – ей тоже позвонили лже-родственники с просьбой о помощи. Около 50 000 рублей потеряли двое мужчин, заказавшие деревообрабатывающие станки через Интернет: товар оплатили, но его не получили. Такую же сумму потеряли новокузнечанки, которые поверили, что их банковский карты взломали. И чтобы получить доступ к банковским счетам – все мошенникам и рассказали: и ревизиты карт, и коды, который пришли для проверки.

ВАЖНО!

Полицейские просят проявлять бдительность:

- Проверяйте всю поступающую от неизвестных лиц информацию, не передавайте незнакомцам деньги, ценные вещи, реквизиты банковских карт и коды доступа, поступающие в смс.

- Совершайте онлайн-покупки только на проверенных сайтах, изучите предварительно репутацию сервиса в интернете и отдайте предпочтение тому магазину, где есть возможность рассчитаться за покупку наложенным платежом.

- Помните, что игра на бирже требует специальных познаний в этой сфере. Полностью доверяясь незнакомцам и отдавая им свои деньги, можно легко стать их жертвой.

- Мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» - это еще одна стандартная уловка аферистов. Первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, - это немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Если собеседник представляется работником правоохранительных органов, попросите его назвать фамилию, имя, отчество, а также должность и место службы. Вы можете позвонить в соответствующее ведомство и узнать, действительно ли в нем работает такой сотрудник. Помните, что передача денежных средств должностным лицам за незаконные действия или бездействие является уголовно наказуемым деянием.

Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!