Как в Кемерове проходит массовая вакцинация от коронавируса

Очередь на вакцинацию, пусть небольшая, но все-таки есть. Фото: Фаяз Алекберов

Процедура бесплатная

В Кузбассе идет активная вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Корреспондент «Комсомольской правды» тоже решил присоединиться к прививочной кампании.

Эпидемия COVID-19 уже почти год бушует во всем мире, держа в страхе человечество. Но, похоже, скоро все изменится - на планете набирает обороты вакцинация от новой болезни. Разные страны используют разную вакцину. Например, в России применяются две - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Узнав о начале массовой вакцинации, я задумался о необходимости прививки. Взвесив все «за» и «против», потянулся к мобильнику и позвонил в свою поликлинику. Ответившая девушка быстро записала меня на ближайшую свободную дату, назвала номер кабинета, где проведут процедуру, и сказала взять с собой паспорт и медицинский полис. Вакцинация, к слову, проводится бесплатно.

Настал день прививки. Я уже был нацелен на поход в поликлинику, как мне позвонили и сообщили о том, что вакцина закончилась, а новые дозы поступят только на следующей неделе. В итоге записали на другую дату.

Накануне прививки мне снова позвонили и сказали, что вакцина так и не поступила, предложив запись на 11 февраля. Сквозь улыбку в духе «так и знал» согласился на предлагаемую дату.

Однако уже на следующий день из поликлиники снова поступил звонок. Девушка на том конце провода сообщила о том, что вакцину все же привезли, и предложила прийти в 14.20.

Дискомфорта не ощутил

Оказавшись у кабинета, где проводят процедуру, я увидел десяток людей в возрасте. Была живая очередь. Сотрудница поликлиники дала мне пару листов для заполнения - согласие и анкету пациента. В первом документе нужно было либо согласиться, либо отказаться от прививки, указав свои данные, во втором - ответить на ряд вопросов.

Через некоторое время к ожидающим из процедурного кабинета вышла другая сотрудница. Она забрала у меня и других пациентов заполненные бумаги и паспорта. Через некоторое время отдала их обратно, вручила мне медкарту с моими данными и сказала ждать, пока не пригласят на медицинский осмотр.

Очередь двигалась медленно, хотя людей было немного. Пока сидел, подслушал любопытный факт. По словам сотрудницы поликлиники, к ним на вакцинацию приходила 91-летняя бабушка.

Настала моя очередь. Меня пригласили в кабинет. Доктор забрала бумажки и паспорт, задала мне несколько вопросов касательно моего здоровья, вручила памятку и отправила за ширму. Процедура прививки абсолютно безболезненна, какого-либо дискомфорта от введения я не ощутил. К слову, мне ввели вакцину «Спутник V», которая является двухкомпонентной. Это значит, что через 21 день нужно будет пройти еще одну процедуру инъекции.

На момент написания этой публикации прошло около суток с момента прививки, никаких побочных эффектов за это время не проявилось. Среди них, кстати, может быть головная боль, озноб, астения, миалгия и прочее. Они подробно перечислены в памятке, которую дают каждому пациенту.

По информации минздрава Кузбасса, на сегодняшний день в регион уже поступили 29 637 доз вакцины. Она представлена только «Спутником V». В министерстве добавили, что рассматриваются варианты поставки еще одной вакцины в регион, однако когда она может прибыть и что это будет за вакцина - неизвестно.