«Если корни здоровы, то саду цвесть»: Энциклопедию о Гурьевском районе выпустила компания АО «Стройсервис»

«Если корни здоровы, то саду цвесть», - энциклопедию о Гурьевском районе выпустила компания «Стройсервис». ФОТО: Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Человек должен знать свои корни, историю предков и малой родины – так решили в компании АО «Стройсервис» и издали историческую научно-популярную энциклопедию о Гурьевском районе.

Книга «История Гурьевского района» оказалась самым массовым энциклопедическим изданием не только в современном Кузбассе, но и во всей Сибири. Ее тираж составил 5000 экземпляров, а над созданием трудился внушительный коллектив авторов. Свой вклад в «Историю Гурьевского района» внесли сибирские ученые, краеведы и сотрудники АО «Стройсервис». Им потребовалась 1000 дней, чтобы собрать материалы, подготовить статьи, сверстать и напечатать книгу. К слову, для ее создания использовались сведения по результатам археологических исследований Восточного Присалаирья, начавшиеся 60 лет назад, материалы из Российского государственного исторического архива, архивных фондов Кемеровской области, Алтая и Гурьевского района. Научным редактором стал авторитетный кузбасский археолог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ФИЦ угля и углехимии СО РАН Игорь Ковтун.

На презентации энциклопедии. ФОТО: Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Уникальная энциклопедия

Труд авторов энциклопедии впечатляет. В книге освещены пять исторических эпох – от первобытного времени до современности. Причем повествование о Гурьевском районе идет в контексте исторического развития Кузбасса и Сибири. В энциклопедии впервые опубликованы уникальные материалы, свидетельствующие о зарождении письменности – протописьменности – на территории современного Гурьевского района, аутентичные копии археологических сосудов из первого открытого в Кузбассе андроновского могильника эпохи бронзы (около 2000 лет до н.э.). Кроме того, авторы предоставили результаты исследований, которые подтверждают, что Земля Салаирская уже 200 лет назад была первым индустриальным центром Кузбасса. Тем же, кто любит поговорить о том, как хорошо было раньше, будет интересно увидеть динамику цен на товары первой необходимости в ретроспективе нескольких веков.

Праздник в честь презентации книги. ФОТО: Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Уникальна книга не только информацией, но и оформлением. Авторы использовали нестандартные для энциклопедических изданий приемы и технологии: разворотные карты, полные копии газетных страниц, театральных билетов, военных «хлебных карточек», иллюстрации с эффектами визуального и тактильного погружения, интуитивно понятную цветовую навигация по разделам-эпохам и многое другое. А тираж в 5000 экземпляров делает энциклопедию самым массовым изданием в своем секторе не только для Кузбасса, но и для Сибири.

Фотозона. ФОТО: Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Саду – цвесть!

Презентация новой энциклопедии прошла в праздничной атмосфере. Театрализованное шоу, фотозоны с живыми статуями-героями разных эпох, теплые слова поздравлений и высокие оценки проделанного труда – все это было на празднике, посвященном выходу книги.

- Если корни здоровы, то саду цвесть! - отметила Анна Цивилева, присутствовавшая на презентации. - Историю своей Родины, региона, России должен знать и любить каждый. Это нужно для того, чтобы понимать, каким путем идти дальше, как внести свои вклад в развитие и процветание края. Компания «Стройсервис» дала старт очень правильной традиции. Книга очень интересно оформлена, она красочная, яркая, неординарная. Уверены, что она станет одним из тех источников знаний, которые помогут нашим будущим поколениям сохранить историю, гордиться своим происхождением, родной землей. Благодарим администрацию Гурьевского района, коллектив авторов, компанию «Стройсервис» и лично Дмитрия Николаевича Николаева за большой вклад в сохранение и популяризацию истории Кузбасса».

Анна Цивилева высоко оценила новую энциклопедию. ФОТО: Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Отметим также, что книга будет бесплатно распространена по библиотекам, музеям и школам области по соглашению с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. 2500 экземпляров уже переданы в учреждения образования, культуры и спорта, а также жителям Гурьевского муниципального округа.