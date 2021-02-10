В Кузбассе женщина чудом выжила после 10 часов под снежным завалом. Фото: МБУ "Защита населения и территории" Новокузнецка

В Кузбассе женщина оказалась на 10 часов погребенной под завалом снега. Она чудом выжила, но сейчас находится в реанимации.

В ночь с 8 на 9 февраля в единую дежурно-диспетчерскую службу Новокузнецка позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что ее дочь не вернулась с дачи, которая находится в Орджоникидзевском районе. Девушка собиралась чистить снег с крыши, но перестала выходить на связь. Уже за полночь перепуганная мать приехала на садовый участок, но обнаружила только машину дочери.

К месту предполагаемого происшествия незамедлительно были направлены оперативные службы. Первыми прибыли сотрудники отдела полиции и дежурная поисково-спасательная группа МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка. Именно они предположили, что девушка могла оказаться под снежными завалами, которые обрушились из-за пришедшей в регион оттепели.

Поиски пропавшей длились два часа. Спасатели лопатами разгребали снег, исследовали снежную массу лавинными щупами, когда наконец обнаружили шапку девушки и лестницу. Это был сигнал, что поиски идут в верном направлении. К этому моменту прибыло подкрепление – дежурный караул ПСЧ-4 пожарно-спасательного отряда №11.

Чтобы найти пострадавшую, спасателям пришлось использовать лопаты и лавинные щупы.Фото: МБУ "Защита населения и территории" Новокузнецка

Когда пострадавшую обнаружили, она находилась в снежном плену уже 10 часов, была жива, но находилась в тяжелом состоянии. Дальнейшее взяли на себя приехавшие работники сокрой помощи. После поступления в больницу пострадавшую поместили в реанимацию.

- В Кузбассе, как и на значительной территории России, наблюдаются погодные «качели». И резкое потепление может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, когда человек может не только быть травмированным куском льда, но и оказаться буквально погребенным под снежной массой. Поэтому, отправляясь на дачу или в лес, предупреждайте близких о своих планах, - отмечают специалисты МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка.

Также не стоит чистить снег в одиночку, ведь можно оказаться в беспомощном состоянии.