Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

В последнее время в регионе наблюдается снижение число заболевших кооронавирусом. Так произошло и на утро 11 февраля.

Всего заболевание диагностировано у 91 жителя. С начала же пандемии заболели 30 408 человек, выздоровели 29 009, в том числе 142 - за прошедшие сутки.

К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев - умерли еще два пациента. Таким образом, общее число заболевших достигло 540 человек.

На данный момент медицинскую помощь в Кузбассе получают 859 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2398 человек.