Россельхозбанк назвал причины роста спроса на услуги по обустройству загородной недвижимости

Функционал таких платформ будет постоянно расширяться: в дополнение к традиционным сервисам, таким как подбор объекта недвижимости и онлайн-оформление ипотечного кредита, уже сейчас наблюдается рост спроса на дополнительные услуги и сервисы по обустройству домовладений. Этот процесс будет поддержан нарастающим интересом россиян к жизни за городом, а также развитием индивидуального жилищного строительства. С таким прогнозом выступила 11 февраля заместитель директора Центра развития финансовых технологий (ЦРФТ) Россельхозбанка Елена Рыкун на конференции «VII Российский ипотечный конгресс».

«Россельхозбанк исходит из принципа, что все услуги для улучшения жилищных условий человека должны быть доступны на одной платформе. Мы шагнули дальше простого предложения объектов недвижимости, и именно в таком комплексном подходе и заключается главное отличие экосистемы Своё Жильё от других платформ. Пользователь может не только приобрести жилое пространство, но и полноценно обустраивать и обслуживать его», – сказала Елена Рыкун.

По прогнозам ЦРФТ, первое место по востребованности среди сопутствующих сервисов останется за ремонтом, однако с учетом укрепляющегося тренда на переезд за город наибольшим потенциалом обладают услуги, связанные именно с деурбанизацией. Среди них услуги по переезду, дизайну, стрижка газонов и др.

За полгода с момента запуска экосистемы Своё Жильё его посетили более 1 миллиона уникальных пользователей, свои услуги предлагают более 500 аккредитованных подрядных организаций. Пользователям доступны более 1,2 миллиона вариантов жилья.

«Рынок ипотечного кредитования обязан учитывать изменения в способах потребления услуг. Современный клиент хочет, чтобы даже такой ответственный процесс, как покупка жилья, можно было осуществить на экране смартфона. Мы видим это на примере сельской ипотеки, которая фактически удвоила объем выдач кредитов на жилье в 2020 году. Ведь 45 процентов сельской ипотеки взяли молодые люди возрастом до 35 лет. Это те, кому удобен формат соцсетей и маркетплейсов. Возрастающую роль экосистемы Своё Жильё демонстрирует увеличение выдач сельской ипотеки на 62 процента за первые три месяца после запуска сервиса», – отметила Елена Рыкун.

Сейчас Своё Жильё позволяет в несколько кликов рассчитать стоимость кредита, выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать заявку на ипотечный кредит в режиме онлайн. Таким образом, количество посещений офиса банка сократилось до одного – непосредственного подписания кредитного договора. В перспективе в экосистеме появится возможность приобретения земельных участков и другой недвижимости, будет происходить диверсификация сопутствующих покупке жилья услуг.

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